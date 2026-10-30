Le conseiller parlementaire Aboubakr Abid, membre du Groupe socialiste à la Chambre des conseillers, a été élu président de la Commission de l'Intérieur, des Collectivités territoriales et des Infrastructures, à l'issue d'un scrutin organisé mardi après-midi. La présidence de la Commission de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme est, quant à elle, revenue à un représentant du RNI, alors que le règlement intérieur de la Chambre prévoit que cette Commission soit attribuée aux groupes de l'opposition.

Parallèlement à ces changements organisationnels, la séance hebdomadaire des questions orales, tenue le mardi 27 octobre 2026, a été marquée par deux interventions du Groupe socialiste portant sur l'amélioration du service public de la justice et la valorisation des ressources humaines, ainsi que sur le rôle de la recherche scientifique et de l'innovation dans le développement territorial et la promotion de l'équité entre les régions.

Aidi plaide pour la protection des agents de recouvrement et la révision de leurs indemnités

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors de sa réplique à la réponse du ministre de la Justice concernant les unités de recouvrement au sein des tribunaux, Youssef Aidi, président du Groupe socialiste à la Chambre des conseillers, a soulevé plusieurs difficultés liées aux conditions de travail des fonctionnaires chargés de cette mission. Il a appelé à renforcer leur protection et à revoir le régime des indemnités qui leur sont accordées.

Youssef Aidi a souligné que le manque de ressources humaines auquel sont confrontés les tribunaux complique davantage l'exercice de cette mission. Les agents de recouvrement sont notamment contraints d'utiliser des véhicules de l'Etat pour se rendre aux marchés hebdomadaires et dans les douars afin de procéder au recouvrement des amendes et des sommes dues. Une situation qui, selon lui, nécessite un renforcement de la coordination avec les autorités publiques afin de garantir leur sécurité dans l'exercice de leurs fonctions.

Dans ce contexte, le président du Groupe socialiste a évoqué l'agression dont a été victime un fonctionnaire à Azrou alors qu'il effectuait une opération de recouvrement, et dont les conséquences sur sa santé persistent encore. Il a estimé que la protection des agents doit constituer un élément essentiel de la gestion de ce service public.

Le conseiller ittihadi a également appelé à réviser le décret régissant les indemnités liées à l'exécution forcée, rappelant que le régime en vigueur n'a pas été révisé depuis 2011. Selon son intervention, le dispositif actuel a en outre entraîné une diminution des avantages par rapport à l'ancien système, qui établissait un lien entre les indemnités et les montants effectivement recouvrés, offrant ainsi une motivation supplémentaire aux fonctionnaires concernés.

Pour illustrer ce décalage, Youssef Aidi a cité le cas d'un fonctionnaire relevant de l'échelle 5 qui pourrait contribuer au recouvrement d'un milliard de dirhams versé au Trésor public, alors que le plafond annuel de son indemnité ne dépasse pas 3.600 dirhams. Une situation qui soulève, selon lui, la question de la proportionnalité entre le niveau de responsabilité, les efforts fournis et la rémunération accordée.

Il a ainsi insisté sur la nécessité de revoir ce régime afin de garantir davantage d'équité et de motivation, tout en reconnaissant l'expérience et les efforts des fonctionnaires, notamment ceux relevant des échelles inférieures, qui jouent un rôle essentiel dans la continuité du service public de la justice et l'efficacité des opérations de recouvrement.

Aboubakr Abid: La recherche scientifique et l'innovation sont des leviers du développement territorial

De son côté, le conseiller Aboubakr Abid, du Groupe socialiste, a consacré sa question adressée au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation à la place de la recherche scientifique et de l'innovation dans la réalisation du développement. Il a indiqué que le débat institutionnel doit contribuer à servir les projets nationaux et l'intérêt général, en transformant les compétences et les connaissances nationales en valeur ajoutée et en véritables opportunités de développement.

Aboubakr Abid a expliqué que la recherche scientifique ne se limite plus à la production de connaissances au sein des structures universitaires traditionnelles. Elle constitue désormais un levier essentiel de transformation du modèle de développement, ce qui impose de la relier aux besoins économiques et sociaux et de la placer au coeur des politiques publiques visant à renforcer l'équité territoriale et l'égalité des chances entre les différentes régions du Royaume.

A cet égard, il a particulièrement mis l'accent sur la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, qui connaît une dynamique de développement soutenue. Cette évolution nécessite, selon lui, un accompagnement universitaire et scientifique adapté aux potentialités de la région, à ses spécificités et à ses perspectives d'avenir.

Le conseiller ittihadi a appelé à développer les structures universitaires, à renforcer les infrastructures de recherche scientifique et à ouvrir de nouvelles filières répondant aux besoins et aux particularités économiques et sociales de la région. L'objectif est de former des compétences capables d'accompagner les grands chantiers de développement et de contribuer à leur réussite.

Il a également précisé que l'université ne doit pas rester un simple espace d'enseignement et de formation, mais devenir un acteur central du développement territorial, un laboratoire de production de connaissances et d'innovation, ainsi qu'un espace capable d'apporter des solutions concrètes aux problématiques de son environnement économique et social.

Pour Aboubakr Abid, l'enjeu dépasse donc la simple extension de l'offre universitaire. Il s'agit de construire un écosystème intégré associant formation, recherche scientifique, innovation et ouverture sur l'environnement socio-économique. Cela passe notamment par la création de structures de recherche et de laboratoires spécialisés, ainsi que par le développement de partenariats scientifiques et économiques, afin de faire de l'université un véritable moteur du développement et une source de compétences répondant aux besoins de la région.

Le parlementaire a, par ailleurs, rappelé que la réalisation de l'équité territoriale suppose une répartition plus juste des opportunités et des moyens scientifiques et universitaires. Toutes les régions doivent pouvoir bénéficier des avancées de la recherche et de l'innovation et valoriser leurs ressources locales pour créer de la valeur ajoutée et consolider leurs trajectoires de développement.

En conclusion de son intervention, Aboubakr Abid a réaffirmé la disponibilité du Groupe socialiste à soutenir les initiatives visant à promouvoir l'université, la recherche scientifique et l'innovation, tout en renforçant leur contribution au développement. Une démarche qui, selon lui, doit permettre de consacrer l'équité territoriale et de mettre les connaissances ainsi que les compétences nationales au service de la société et de l'intérêt général.