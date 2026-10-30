Maroc: Conseil de l'Europe - Mise en avant de l'expérience marocaine en matière de participation des jeunes à la démocratie locale

Le délégué marocain auprès du Conseil de l'Europe (CdE), Mohamed Amine El-Guermat a mis en avant, mercredi à Strasbourg, l'expérience du Royaume en matière de participation des jeunes à la démocratie locale, plaidant pour le renforcement des mécanismes de dialogue entre les jeunes et les élus, notamment à travers la mise en place de Conseils locaux de la jeunesse.

Intervenant à l'occasion de la 51e session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, il a souligné que l'enjeu majeur pour les démocraties n'est pas tant l'absence de propositions de la part des jeunes que le manque d'espaces leur permettant de contribuer concrètement aux décisions publiques.

"L'un des plus grands défis auxquels nos démocraties sont confrontées, c'est que nous ne créons pas toujours suffisamment d'espaces où leurs propos peuvent faire la différence", a-t-il déclaré.

Au Maroc, a témoigné M. El-Guermat à l'hémicycle du Palais de l'Europe, cette démarche se traduit notamment par le projet JIL, qui explore les moyens de rapprocher les jeunes des autorités locales à travers la création de Conseils locaux de la jeunesse.

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"Dans les douze régions du Royaume, de Tanger à Lagouira, l'ambition est de favoriser l'émergence d'espaces de participation permettant aux jeunes d'exprimer leurs préoccupations, de formuler des propositions et de prendre part aux décisions concernant leurs communautés", a-t-il expliqué.

Citant les exemples de Kénitra, Salé et Sidi Kacem, le délégué jeune marocain a insisté sur la nécessité d'ancrer la participation citoyenne des jeunes dans leur environnement local, "afin que leurs perspectives d'avenir ne soient pas conditionnées par l'exercice d'une fonction politique".

Au-delà de l'expérience marocaine, Mohamed Amine El-Guermat a mis en exergue plusieurs autres initiatives portées par des délégués de la jeunesse d'autres pays, axées notamment sur l'éducation civique, l'implication des élèves dans des actions citoyennes, le dialogue direct entre les jeunes et les élus ainsi que l'inclusion des voix marginalisées dans les débats sur les politiques publiques.

Ces expériences, a-t-il relevé, montrent que les ateliers et les initiatives ponctuelles constituent un point de départ utile, mais que des structures pérennes sont nécessaires pour garantir une participation effective et continue des jeunes à la vie démocratique.

Dans cette perspective, il a appelé le Congrès du Conseil de l'Europe, ses délégations nationales ainsi que les autorités locales et régionales à renforcer la coopération à long terme entre les délégués de la jeunesse et les institutions locales, à encourager les échanges de bonnes pratiques entre les pays et à soutenir des mécanismes durables de participation, notamment les Conseils locaux de la jeunesse.

Il a également insisté sur la nécessité de garantir des suites concrètes aux consultations menées auprès des jeunes et la continuité du dialogue avec les institutions. Le délégué jeune marocain a enfin exhorté à "bâtir des institutions à l'écoute, des partenariats durables et des démocraties qui confient aux jeunes de véritables responsabilités". Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe a tenu du 27 au 29 octobre sa 51è session au Palais de l'Europe à Strasbourg, avec la participation d'une délégation marocaine.

Le Maroc prend part aux travaux du Congrès en sa qualité de Partenaire pour la démocratie locale, un statut obtenu en avril 2019 et qui fait du Royaume le premier pays du Sud de la Méditerranée à bénéficier de ce statut auprès du Conseil de l'Europe. Le Congrès, qui représente plus de 130.000 autorités locales et régionales des États membres et partenaires, a pour mission notamment de promouvoir la démocratie participative et la gouvernance locale et régionale.

Le programme des Délégués jeunes du Congrès est conçu pour permettre à des jeunes de 18 à 30 ans de participer activement aux sessions plénières de l'institution à Strasbourg et de porter la voix de la jeunesse au niveau local et régional, avec l'engagement de chaque participant à concevoir et mener à bien un projet d'action citoyenne dans sa propre collectivité ou dans son pays.