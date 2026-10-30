Afrique: JOJ 2026 - Début des épreuves avec le baseball au Complexe Tour de l'oeuf

Dakar — La rencontre de baseball 5 opposant Cuba à Turquie a lancé les épreuves des Jeux olympiques de la jeunesse ( JOJ) Dakar 2026, vendredi, à partir de 10 heures, au Complexe Tour de l'oeuf du Point E, un quartier résidentiel de la capitale sénégalaise, a constaté l'APS.

Un batteur de "tama" et la légende japonaise du baseball Ayuko Rokkaku, plusieurs fois championne du monde, ont procédé au lancement officiel de la compétition, en frappant à plusieurs reprises sur un tambour.

Avec cette rencontre opposant des équipes mixtes, le baseball 5 fait ses débuts officiels comme discipline olympique à la veille de la cérémonie d'ouverture des JOJ 2026.

Le match opposant les jeunes turcs et cubains est la toute première épreuve olympique officiellement disputée sur le continent africain.

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Trois rencontres sont au programme du premier tour du tournoi de baseball 5.

L'équipe sénégalaise de baseball 5 va faire son baptême du feu contre la Chine Taipei, và partir de 11h 35.

La République arabe syrienne fera face au Mexique et le Kenya sera opposé à la France.

Le tour préliminaire se poursuivra le samedi 31 octobre et le dimanche 1er novembre avant les phases décisives - quarts de finale et demi-finales, puis les matchs de classement et les matchs pour les médailles -, prévues du lundi 2 au mardi 3 novembre.

Après ces cinq jours de compétition, la première médaille d'or de l'histoire du baseball 5 aux Jeux olympiques de la jeunesse sera attribuée, rendant cette épreuve historique de bout en bout à Dakar 2026.

Le baseball 5 est une version urbaine, voire simplifiée du baseball traditionnel. Son lancement international officiel remonte à 2017.

Plus rapide, inclusif et urbain, il se pratique partout, se joue sans batte ni gant et promeut l'esprit collectif, la vitesse et la créativité.

Les compétitions de baseball 5 vont se dérouler au Complexe Tour de l'OEuf (ex-Piscine olympique), au Point E, à Dakar.

Huit équipes vont s'affronter pour les premières médailles olympiques de baseball 5. Il s'agit de Cuba, de la Chine Taipei, de la France, du Kenya, du Mexique, du Sénégal, de la Turquie et de l'équipe des réfugiés de la WBSC représentant la Syrie.

En phase préliminaire, chaque équipe va disputer trois matchs du 30 octobre au 1er novembre.

Six équipes seront qualifiées à l'issue du premier tour pour la phase finale.

Les deux vainqueurs des deux groupes seront directement admis en demi-finales, tandis que les deuxièmes et troisièmes s'affronteront en quarts de finale.

Soixante-quatre athlètes vont participer à la compétition de baseball 5, huit athlètes dans chacune des huit équipes participantes.

Quatre athlètes masculins et quatre athlètes féminines composent les équipes de huit, offrant à la compétition une parité totale.

Voici les poules du tournoi baseball 5 des JOJ :

- Poule A : Chine Taipei, Cuba, Turquie, Sénégal

- Poule B : Mexique, France, République arabe de Syrie, Kenya