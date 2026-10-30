Sénégal: Début d'une opération de rapatriement volontaire de 400 migrants sénégalais du Maroc, ce vendredi

Dakar — Au moins 400 Sénégalais séjournant dans les centres d'accueil des migrants d'Argoub et de Bir-Gandouz, dans le sud marocain, vont regagner le Sénégal dans le cadre d'une opération de rapatriement volontaire prévue pour démarrer ce vendredi, a appris l'APS de source consulaire sénégalaise.

"Une opération de retour volontaire des compatriotes candidats à l'émigration irrégulière actuellement accueillis dans les centres d'Argoub et de Bir-Gandouz au sud du Maroc se déroulera cette fin de semaine et la semaine prochaine. 400 personnes se sont inscrites sur les listes", a notamment indiqué la source.

Dix bus pouvant chacun convoyer 40 passagers vont ainsi partir du Maroc sur la base d'un programme planifié de concerts avec les autorités marocaines. C'est ainsi qu'un premier convoi de trois bus doit quitter le royaume chérifien ce vendredi.

D'autres départs sont prévus le mardi 3 novembre et le jeudi 5 novembre tandis qu'une autre opération de rapatriement est en préparation pour la deuxième semaine du même mois.

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Trois pirogues transportant au moins 500 passagers, dont 300 Sénégalais, ont été interceptées dans les eaux territoriales marocaines par la Marine royale entre le 19 et le 25 octobre, a rapporté la même source.

Elle signale la présence de nombreux femmes et enfants, y compris des bébés, parmi les candidats à l'émigration partis des côtes gambiennes et sénégalaises

Une source diplomatique confirme que l'arrivée en nombre de migrants pose des problèmes d'accueil dans les centres du sud du Maroc où 800 personnes originaires principalement du Sénégal, de la Gambie, du Mali et la République de Guinée ont été recensés ces derniers jours.