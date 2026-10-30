Sénégal: Mbour - Des écoliers initiés à l'Undokai, une fête sportive d'inspiration japonaise

Mbour — Trois cents élèves de trois établissements scolaires de la commune de Mbour ont participé jeudi à une fête sportive d'inspiration japonaise dénommée Undokai, une journée de compétitions et de jeux qui a consacré la victoire de l'école Oumar Guèye.

"Au total, 300 élèves ont pris part à cette journée" déroulée au stade Caroline Faye de Mbour, "à raison de 100 participants par école. Les écoles Badara Sarr et Cheikh Mbaba Sow étaient également engagées dans la compétition", a déclaré Konomi Takebe dite Aïssatou Fall, volontaire de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) au Sénégal, a l'issue des différentes activités de cette fête sportive.

Undokai est un mot japonais désignant une journée sportive organisée avec les enfants.

"Les élèves y participent par équipes à différentes activités, notamment le lancer de balles, la course d'obstacles, les yeux du typhon, la course à trois jambes, la lutte à la corde, le relais des représentants", a-t-elle expliqué.

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Elle a signalé que "le Soran Bushi, une danse traditionnelle japonaise originaire de Hokkaido, une région de pêche, figurait aussi au programme".

Cette danse représente, selon elle, les mouvements des pêcheurs en mer, un clin d'oeil à Mbour, où la pêche occupe une place importante dans la vie locale.

L'Undokai met l'accent sur la coopération, l'entraide et l'esprit d'équipe plutôt que sur la simple compétition individuelle.

L'événement a été organisé par l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Mbour 1, avec la collaboration de Konomi Takebe, enseignante ayant travaillé pendant cinq ans dans une école primaire au Japon avant d'arriver au Sénégal comme volontaire de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

"Les préparatifs ont démarré au début du mois d'octobre. Pendant trois semaines, nous avons travaillé chaque soir avec les enseignants et les élèves pour préparer cette journée", a-t-elle expliqué.

Selon elle, l'Undokai vise à transmettre des valeurs essentielles à l'école, à savoir la solidarité, l'amitié, le respect des règles et le respect des autres.

"Je voudrais que les enfants apprennent la coopération à travers l'Undokai. Je souhaite aussi que les enseignants puissent s'inspirer de ce modèle japonais de journée sportive", a-t-elle ajouté.

Mme Takebe a salué l'engagement de l'IEF de Mbour 1, des enseignants et des élèves, sans lesquels, a-t-elle dit, la journée n'aurait pas pu réussir.

"Nous pouvons être fiers de cette réussite", s'est-elle félicitée, formulant le voeu que "la coopération entre le Sénégal et le Japon se poursuive" et se développe davantage.