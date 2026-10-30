Afrique: Le comité exécutif du CIO se réunit à huis clos à Dakar

Dakar — Une réunion à huis clos du conseil exécutif (CE) du Comité international olympique CIO) vient de démarrer vendredi à Dakar, à la veille de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a constaté un reporter de l'APS.

La réunion, à laquelle prennent part plusieurs membres du comité exécutif du CIO, est présidée par Kirsty Coventry, présidente du Comité international olympique.

Aucune déclaration n'est prévue à l'issue de ce conclave.

Le conseil exécutif du CIO, créée en 1921, comprend le président de l'instance internationale olympique, quatre de ses vice-présidents et dix autres membres, tous élus pour un mandat de quatre ans, à l'issue d'un scrutin à bulletin secret, à la majorité des votants.

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L'ancienne championne olympique marocaine Nawal Al Moutawakel compte parmi les vice- présidents du conseil exécutif du CIO.

Le Comité international olympique (CIO) et le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026 ont tenu une conférence de presse conjointe, jeudi après-midi, pour faire le point sur les préparatifs des JOJ dont la cérémonie d'ouverture est prévue samedi au stade Maître Abdoulaye-Wade de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de la capitale sénégalaise.

Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2026 sont le premier événement de l'olympisme sur le continent africain.