Sénégal: Des femmes rurales outillées pour l'élimination de la violence basée sur le genre

Thiès — Une quarantaine de femmes, dont une partie issues du monde rural, ont pris part à à une formation sur le plaidoyer pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, à Thiès, sous l'égide du collège des femmes du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR).

"Nous nous sommes réunies pour voir comment faire afin d'éliminer ou de diminuer les violences que subissent les femmes, surtout en milieu rural, les femmes qui sont dans le secteur agro-sylvo-pastoral", a déclaré la présidente du collège des femmes du CNCR, Yarame Fall.

La session, organisée mercredi en collaboration avec le mouvement mondial "La Via Campesina" (LVC), s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale.

"La violence économique, a Mme Fall, [se traduit] par la difficulté d'accéder aux ressources productives, surtout en milieu rural et dans les coins les plus reculés du Sénégal".

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Pour la présidente du collège des femmes du CNCR, les facteurs de cette violence sont liés à l'ignorance, à la culture et à la tradition.

"En tant que femmes issues du milieu rural, nous avons [reçu] des éducations religieuses et culturelles qui nous privent de la prise de décision dans les discussions", a-t-elle soutenu, estimant que le fait qu'elles soient "absentes des sphères de décision" et de concertation constitue, en soi, "une forme de violence" contre les femmes, "surtout en milieu rural".

Yarame Fall a préconisé le renforcement de la sensibilisation et de la conscientisation des autorités publiques et des parlementaires, pour qu'ils prennent en compte cette préoccupation des femmes dans la définition des politiques publiques.