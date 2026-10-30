Togo: Dialogue direct entre consommateurs et opérateurs économiques pour restaurer la confiance

La première édition du Forum des consommateurs, ouverte le 29 octobre 2026 au CETEF Togo 2000 à Lomé, réunit pendant deux jours les consommateurs, les opérateurs économiques et les institutions de régulation autour des enjeux liés à la qualité des services et au respect des droits des consommateurs. Les travaux s'achèvent ce vendredi 30 octobre avec la Nuit des consommateurs, marquée notamment par la signature officielle de la Charte des consommateurs du Togo.

Le Mouvement Martin Luther King (MMLK), sous la conduite de son coordonnateur général, le pasteur Edoh Komi, entend contribuer à l'assainissement des relations entre les consommateurs et les opérateurs économiques au Togo. C'est dans cette perspective que l'organisation a initié la première édition du Forum des consommateurs, dont les activités se déroulent les 29 et 30 octobre 2026 au Centre togolais des expositions et foires de Lomé (CETEF Togo 2000).

À travers cette initiative, le MMLK ambitionne de faire de la confiance un véritable socle des relations entre les différents acteurs de la chaîne de consommation. Le forum se veut ainsi un espace de réflexion, d'échanges et de dialogue destiné à améliorer la qualité des biens et services proposés aux populations, tout en favorisant une meilleure prise en compte de leurs préoccupations.

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Pour le pasteur Edoh Komi, les consommateurs et les opérateurs économiques sont interdépendants. « Sans consommateurs, pas d'opérateurs, et sans opérateurs, pas de consommateurs », rappelle-t-il. Toutefois, il déplore l'existence d'un fossé entre les deux parties, suffisamment profond pour alimenter une véritable crise de confiance. Une situation à laquelle le MMLK souhaite apporter des réponses concrètes à travers ce cadre de concertation.

La première journée a été marquée par plusieurs panels de haut niveau réunissant des experts, les représentants des sociétés de télécommunications YAS Togo et Moov Africa Togo, des industriels, des commerçants, des institutions de régulation, notamment l'ARCEP et l'ARSE, ainsi que des responsables d'associations de consommateurs.

Les discussions ont porté sur des thématiques essentielles à la protection des consommateurs et à l'amélioration des prestations de services. Parmi les communications présentées figurent notamment : « Pas de consommation locale sans services essentiels efficaces et de qualité », « Gestion des plaintes, réclamations, lecture de factures : coûts et qualité » et « Les 8 droits fondamentaux des consommateurs ».

La Charte des consommateurs au coeur de la Nuit des consommateurs

Le point culminant de cette première édition est attendu ce vendredi 30 octobre, à partir de 19 heures, avec la tenue de la Nuit des consommateurs au CETEF Togo 2000. Cette rencontre sera notamment consacrée à une table ronde tripartite devant réunir les consommateurs, les opérateurs économiques et les régulateurs.

YAS Togo, Moov Africa Togo, la Togolaise des Eaux (TDE), la Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET) et La Poste sont annoncés autour de la table, aux côtés de l'ARCEP et de l'ARSE. L'objectif est de favoriser un dialogue franc, sincère et direct sur les difficultés rencontrées par les consommateurs et les responsabilités des différents acteurs.

Autre temps fort de cette soirée : la signature officielle de la Charte des consommateurs du Togo. Présentée comme un engagement moral et citoyen en faveur du respect des droits des consommateurs, cette charte entend responsabiliser aussi bien les opérateurs et les régulateurs que les consommateurs eux-mêmes.

Le coordonnateur général du MMLK précise que cette signature permettra aux opérateurs et aux institutions de régulation de prendre des engagements quant au respect de leurs obligations. Les consommateurs, de leur côté, seront également appelés à reconnaître et à respecter leurs propres devoirs.

Pour Edoh Komi, l'enjeu est de parvenir à une chaîne de responsabilités cohérente, dans laquelle chaque partie joue pleinement son rôle. « Nous ne pouvons pas évoluer dans la crise. Il faut qu'il y ait de la confiance. C'est ce qui est important pour la Nuit des consommateurs », souligne-t-il.

Au-delà des échanges et des engagements annoncés, cette première édition du Forum des consommateurs constitue ainsi une invitation à bâtir de nouvelles relations entre fournisseurs de services, institutions de régulation et usagers. Reste désormais à traduire les engagements de la Charte en actions concrètes, au bénéfice des consommateurs togolais.