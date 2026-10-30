Sénégal: Podor - L'OIM offre 10 millions FCFA de matériels pour faire face aux inondations

Podor — L'Organisation internationale de la migration (OIM) a remis ce jeudi divers matériels à la commune de Podor (nord), en guise de réponse d'urgence aux inondations et autres catastrophes, a constaté l'APS.

Le montant de cette dotation, composée, entre autres, de tentes de coordination rapprochée pour quatre à cinq personnes, de box internet, d'imprimantes, s'élève à 10 millions de francs CFA, selon Aboubacry Wellé, assistant projet senior à l'OIM. Ce don entre dans le cadre du plan de contingence mis en place avec l'appui de la coopération espagnole, a-t-il dit, ajoutant que deux autres communes, Matam et Bakel, seront également bénéficiaires du même type d'appui. "Il était important pour nous d'appuyer un peu le renforcement de la capacité des autorités dans la réponse, que ce ne soit juste pas une aide temporelle ou quelque chose qui puisse aller dans la durabilité", a déclaré l'assistant projet senior à l'OIM.

Il a également indiqué que le choix du matériel a été fait à la suite d'une évaluation des besoins en collaboration avec les autorités et les communautés.