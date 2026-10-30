Sénégal: Casamance - Lancement de "Change Terrae", un projet dédié à la sécurité alimentaire

Ziguinchor — Le sous-préfet de l'arrondissement de Niaguis, Massamba Mbaye, a procédé jeudi au lancement officiel du projet "Change Terrae", dont l'ambition est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire dans quatre départements des régions de Ziguinchor et Sédhiou.

D'une durée de 36 mois, ce projet doté d'un financement de plus de deux milliards de francs CFA, comporte un volet agroécologique.

"Le projet Change Terrae que nous venons de lancer aujourd'hui est cofinancé par l'Agence italienne de coopération au développement(AICS). C'est un projet qui a une durée de 36 mois et est implémenté en Casamance, notamment dans les régions de Ziguinchor et Sédhiou, dans quatre départements. Il a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations cibles à travers une amélioration et une mise en pratique des aspects agroécologiques", a dit Gaia Contangelo, représentant pays de l'ONG ACRA au Sénégal.

Elle s'exprimait à l'occasion de la cérémonie de lancement du projet, en présence de plusieurs acteurs venus des départements cibles, à savoir Ziguinchor, Sédhiou, Bignona et Bounkling.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Gaia Contangelo, le projet va travailler avec les groupements de producteurs en mettant en place des mécanismes de renforcement de capacités et d'amélioration d'accès à certaines ressources, sans compter la réalisation d'infrastructures visant à améliorer les capacités productives.

Il comporte aussi un volet accès aux marchés, qui va permettre aux bénéficiaires d'améliorer l'accessibilité de leurs produits aux marchés locaux, de même qu'une partie dédiée à la gouvernance.

"Cela nécessite donc une collaboration avec les autorités locales pour pouvoir permettre à cette dynamique de bien s'installer dans la région, car il y a déjà un intérêt qui est très important dans les volets écologie et agroécologie qu'on a constaté ici dans la région. Nous voulons vraiment que cela soit institutionnalisé dans les temps", a-t-elle déclaré.

Le choix porté sur Ziguinchor et Sédhiou s'explique par le fait que l'ONG ACRA intervient dans ces deux régions depuis plusieurs années, a indiqué Gaia Contangelo, ajoutant qu'au cours des évaluations de besoins, les initiateurs du projet ont constaté qu'il y a dans ces zones un "fort intérêt et des dynamiques déjà fonctionnelles en terme d'agroécologie", ainsi qu'un potentiel important en matière de production agricole.

De son côté, Fabio Binotto, le représentant de l'AICS au Sénégal, a soutenu que cette agence italienne considère l'agriculture, la sécurité alimentaire, le développement rural comme des secteurs prioritaires de son partenariat bilatéral avec le Sénégal.

Elle vise, selon lui, à soutenir le développement durable des filières agricoles, l'amélioration des infrastructures productives, la gestion responsable des ressources naturelles, notamment l'eau et les sols, ainsi que la promotion et l'innovation des pratiques agroécologiques.