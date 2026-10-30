Sénégal: Dakar 2026 - Kristy Coventry en visite au village olympique

29 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diamniadio — La présidente du Comité international olympique (CIO ), la Zimbabwéenne Kristy Coventry, a effectué ce jeudi, en milieu d'après-midi, une visite au village olympique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a constaté l'APS.

Très décontractée, l'ancienne championne zimbabwéenne de natation a tour a tour visité la Maison des athlètes, le NOC (Centre d'opérations réseau) Services Building, le supermarché, entre autres, avant de faire un saut dans les salles aménagées par les partenaires du CIO, TCL.

Kristy Conventry a beaucoup échangé avec le personnel du CIO, du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), les volontaires et les athlètes. Les JOJ 2026, premier événement olympique organisé sur le continent africain, vont se dérouler du 31 octobre au 13 novembre à Dakar, Diamniadio et Saly. Au total, environ 2 700 athlètes sont attendus à Dakar 2026, avec une parité totale dans les différentes délégations, qui commencent à rallier la capitale sénégalaise.

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