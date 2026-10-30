Sénégal: Accidents vasculaires cérébraux - Un neurologue alerte sur la hausse des cas et un rajeunissement de l'âge des patients

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) constituent la première cause d'hospitalisation dans les services de neurologie au Sénégal, où les spécialistes constatent une augmentation des cas et un rajeunissement de l'âge des patients, a indiqué, jeudi, le docteur Serigne Abdou Aziz Fall, président de l'Association sénégalaise de soutien aux patients et familles victimes d'AVC.

"Nous remarquons tous que le nombre d'AVC a même triplé par rapport à avant", a-t-il déclaré, relevant que le service de neurologie de l'hôpital de Fann, à Dakar, ne désemplit pas. Le neurologue prenait part à la Journée mondiale de l'Accident vasculaire cérébral (AVC), célébrée chaque 29 octobre, sur le thème, cette année "AVC : une urgence, une vie, une famille".

Le choix de ce thème vise à rappeler, selon le docteur Serigne Abdou Aziz Fall, que l'AVC constitue à la fois une urgence médicale, une épreuve pour la personne atteinte et un bouleversement pour son environnement familial. En l'absence d'un registre national permettant de recenser l'ensemble des cas, il a fait savoir qu'il est difficile de disposer de chiffres précis sur l'ampleur de cette maladie au Sénégal.

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Insistant sur la progression la maladie, il a indiqué que cela s'explique par les changements de comportement et d'habitudes alimentaires, la sédentarité, ainsi que par la présence de plus en plus précoce de facteurs de risque, tels que le diabète, l'hypertension artérielle et les troubles lipidiques (ou modification anormale du taux de graisses circulant dans le sang).

"On voit de plus en plus le diabète et l'hypertension chez les sujets jeunes", a-t-il fait observer, insistant sur le rajeunissement de l'âge de survenue des AVC. Le président de l'Association sénégalaise de soutien aux patients et familles victimes d'AVC a ainsi souligné sur la nécessité d"'une prise en charge rapide", qui peut entraîner, en quelques secondes ou quelques minutes, de graves séquelles.

Un accident vasculaire cérébral peut notamment provoquer un handicap moteur, des troubles cognitifs ou des difficultés de langage, avec des conséquences durables sur l'autonomie du patient et la vie de ses proches, a-t-il dit. Pour réduire les risques, le docteur Serigne Abdou Aziz Fall a préconisé un suivi médical régulier des personnes diabétiques et hypertendues, le respect des traitements prescrits, la pratique d'une activité physique et l'arrêt du tabac.

Il a également recommandé de surveiller le taux de cholestérol et d'effectuer des examens de santé périodiques afin de détecter précocement les facteurs de risque. Le neurologue a dans le même temps appellé à renforcer la sensibilisation des populations sur les mesures préventives et l'importance d'une prise en charge rapide des AVC.