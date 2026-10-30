Sénégal: Cancer du col de l'utérus - Les femmes du ministère de l'Intégration africaine appellent à une culture de prévention

Dakar — L'Amicale des femmes du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur ont appelé, jeudi, à faire de la prévention du cancer du col de l'utérus une culture partagée, lors d'une journée de sensibilisation consacrée à cette maladie.

"Cette rencontre s'inscrit dans notre volonté de faire de la santé et du bien-être des femmes une priorité et également promouvoir une culture de prévention, d'information et de solidarité au sein de notre département ministériel", a notamment déclaré la présidente de l'Amicale des femmes du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Le thème retenu pour cette rencontre tenue dans les locaux du ministère porte sur "Toutes les femmes s'engagent pour des futures générations sans cancer du col de l'utérus". A cette occasion, Fatou Mbow Ndiaye a souligné que la lutte contre le cancer du col de l'utérus demeure un "véritable enjeu de santé publique". "À travers cette conférence, nous souhaitons transmettre un message simple mais essentiel : ne pas attendre l'apparition des symptômes pour se faire consulter, s'informer auprès des personnels de santé et se faire dépister", a-t-elle ajouté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon la présidente de l'Amicale des femmes du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, le cancer du col de l'utérus "peut être évité dans de nombreux cas" grâce à la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV), un dépistage régulier et une prise en charge précoce". "Malheureusement, le manque d'information, la peur du diagnostic, la gène ou encore certaines idées reçues peuvent empêcher de nombreuses femmes de se faire dépister à temps", a-t-elle constaté.

Fatou Mbow Ndiaye a ainsi appelé les femmes à "briser le silence" et les a encouragées "à prendre soin" de leur santé, "sans crainte ni culpabilité". "Je voudrais à cet égard inviter chacune d'entre nous à devenir un relais de sensibilisation auprès de ses collègues, de ses proches et de sa communauté. Faisons circuler la bonne information, encourageons le dépistage et soutenons les femmes à traverser les moments difficiles de cette maladie", a-t-elle exhorté. Elle a insisté sur la communication, particulièrement en ce mois d'octobre dédié à la campagne internationale dénommée "Octobre rose", dont l'objectif est de sensibiliser au dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus.

Gorgui Ciss, secrétaire général du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, a indiqué qu"'en matière de santé", l'information "peut sauver des vies" et que la prévention reste "le meilleur allié". "Je formule le voeu que cette initiative contribue à libérer la parole autour des questions de santé des femmes, mais aussi à instaurer une culture de prévention, de solidarité et également de responsabilité au sein de notre département", a-t-il dit.

Le docteur Cheikh Diop, gynécologue- obstétricien, a fait savoir que le cancer du col de l'utérus est une maladie "évitable", mais au Sénégal "70% des personnes atteintes du cancer du col de l'utérus meurent à cause d'un diagnostic tardif parce que les femmes n'ont pas la bonne information". Docteur Diop a souligné qu'aujourd'hui chacun a sa "partition à jouer" dans la sensibilisation et l'information pour le dépistage et la vaccination des petites filles.