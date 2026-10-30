La commune de Bakoumba a accueilli, ce jeudi 29 octobre 2026, le lancement de la caravane médicale organisée par l'association Lekoko En Marche, en collaboration avec le Conseil départemental de la Lékoko. Une initiative placée sous le signe de la solidarité, de la prévention et de l'accès aux soins, qui a suscité une importante mobilisation des populations.

C'est parti pour trois jours de prévention, de solidarité et d'espoir dans le département de la Lékoko. À l'occasion d'Octobre Rose, l'association Lekoko En Marche a officiellement lancé, ce jeudi 29 octobre, sa grande caravane médicale dans la commune de Bakoumba. Prévue du 29 au 31 octobre 2026, cette initiative, menée en collaboration avec le Conseil départemental de la Lékoko, entend rapprocher les services de santé des populations, avec une attention particulière portée à la prévention et au dépistage des cancers féminins.

La cérémonie d'ouverture a connu une forte mobilisation.

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Autorités administratives et municipales, responsables associatifs, chefs de quartiers, notables et populations se sont retrouvés autour de cette action de solidarité. Un engouement particulièrement remarquable, au regard de l'afflux des populations venues de Bakoumba, des différents villages et cantons du département, mais également de Moanda, témoignant de l'intérêt suscité par cette initiative.

Une association jeune, mais déjà engagée dans l'action

Créée en novembre 2024 à l'initiative de Jean Jaurès Wada, aujourd'hui président d'honneur de l'association, Lékoko En Marche est une plateforme associative portée par des jeunes du département, qui poursuit progressivement son ambition : faire du développement de la Lékoko une préoccupation collective et un engagement concret.

Dirigée par son président, Mbadoumou Yancy, l'association s'est distinguée, depuis sa création, par une dynamique d'initiatives et de mobilisation autour des questions sociales, communautaires et du développement local. Cette caravane médicale constitue ainsi une nouvelle illustration de sa volonté de dépasser les intentions pour apporter des réponses concrètes aux préoccupations des populations.

Dans son allocution prononcée au nom du président de l'association, le vice-président, Max Anaclet Makaba, a rappelé la portée symbolique et humaine de cette campagne : « Octobre Rose n'est pas seulement un mois, ni simplement une couleur. C'est un cri du coeur, un appel à la vie et un combat pour toutes nos mères, nos épouses, nos soeurs et nos filles. »

Il a également insisté sur la nécessité de rendre les soins accessibles à tous, indépendamment de la situation géographique des populations. « Nous sommes convaincus que la santé ne doit pas être un luxe réservé aux grandes villes ou à la capitale. Elle est un droit pour chaque femme de Bakoumba », a-t-il martelé.

Pour les responsables de Lekoko En Marche, cette caravane traduit une conviction : les initiatives de développement local doivent également passer par des actions directes en faveur du bien-être des communautés.

Jean Jaurès Wada, un parrainage déterminant au service des populations

Cette initiative bénéficie également de l'engagement de Jean Jaurès Wada, président d'honneur de Lékoko En Marche et parrain de cette activité.

Jeune cadre originaire du département, il a fait le choix d'accompagner cette action en mettant son engagement au service d'une cause d'intérêt collectif. Son implication constitue un appui majeur pour la concrétisation de cette caravane médicale et illustre l'importance de la contribution des forces vives locales aux initiatives de développement.

À travers ce parrainage, Jean Jaurès Wada réaffirme ainsi son attachement aux populations de la Lékoko et son intérêt pour les actions qui contribuent à améliorer leurs conditions de vie.

L'association Lekoko En Marche entend, à travers cette collaboration, encourager davantage de cadres et de personnes ressources à accompagner les initiatives sociales portées au bénéfice du département.

Des discours qui appellent à la prévention et à la responsabilité collective

Prenant également la parole, Rudy Matchoumbou, vice-présidente du Conseil départemental de la Lékoko, a salué le bien-fondé de cette initiative et rappelé l'importance de la sensibilisation autour des cancers féminins.

« Octobre Rose n'est pas seulement un message, c'est une réalité. Ce message doit nous interpeller. Les médecins doivent communiquer avec insistance, c'est une maladie qui endeuille nos familles nuit et jour. »

Il a par ailleurs rappelé que le dépistage précoce constitue un moyen essentiel de lutter contre les cancers du sein et du col de l'utérus, avant de lancer un appel aux femmes du département : « Se faire dépister, ce n'est pas céder à la peur. C'est faire preuve de courage, prendre soin de soi et se donner davantage de chances de préserver sa santé et sa vie. N'ayez pas honte de prendre soin de vous. »

Il a enfin insisté sur le respect de la dignité et de la confidentialité des femmes bénéficiant des prestations médicales.

La présence de la municipalité de Bakoumba à cette cérémonie d'ouverture a également marqué l'intérêt des autorités locales pour cette initiative. Une présence qui traduit l'importance d'une mobilisation collective autour des questions de santé publique.

Six médecins mobilisés et 224 prises en charge dès la première journée

Au-delà des discours et des engagements, c'est surtout sur le terrain que cette première journée a livré ses premiers résultats.

Pour assurer les consultations et les différentes prestations, six médecins ont été mobilisés, répartis comme suit :

* 2 médecins généralistes ;

* 2 spécialistes maxillo-faciaux et stomatologues ;

* 1 ophtalmologue ;

* 1 gynécologue.

Aux côtés de ces spécialistes, plusieurs autres professionnels de santé participent à la prise en charge des populations, notamment dans les services de pédiatrie, d'ORL et de laboratoire.

L'ensemble des prestations proposées dans le cadre de cette caravane est gratuit, permettant ainsi aux habitants de Bakoumba et des localités environnantes de bénéficier de consultations et de services médicaux spécialisés sans contrainte financière.

Les chiffres clés de la journée du 29 octobre 2026 :

* Dépistage : 17 prises en charge ;

* Gynécologie : 8 consultations ;

* Ophtalmologie : 32 consultations ;

* ORL : 15 consultations ;

* Médecine générale : 53 consultations ;

* Pédiatrie : 52 consultations ;

* Stomatologie / Dentisterie : 25 consultations ;

* Laboratoire : 22 prestations.

TOTAL : 224 prises en charge enregistrées au cours de cette première journée.

Ces premiers résultats traduisent l'importance des besoins sanitaires des populations, mais également l'intérêt manifeste de celles-ci pour les initiatives de proximité. L'affluence observée dès l'ouverture confirme qu'au-delà des grandes agglomérations, les populations des localités rurales attendent également ce type d'accompagnement médical.

Une population reconnaissante et une collaboration à consolider

La forte mobilisation enregistrée à Bakoumba témoigne d'une réalité : les populations ne demandent qu'à bénéficier de ce genre d'initiatives, qui rapprochent les professionnels de santé des communautés et facilitent l'accès aux consultations spécialisées.

À travers cette première journée, de nombreux habitants ont pu bénéficier de prestations auxquelles ils n'ont pas toujours facilement accès dans leur environnement habituel.

Les remerciements des populations vont ainsi à l'endroit de l'association Lekoko En Marche, de son président Mbadoumou Yancy et de l'ensemble de ses membres, mais également à son président d'honneur et parrain de l'activité, Jean Jaurès WADA, pour son accompagnement.

Le Conseil départemental de la Lékoko est également salué pour sa collaboration et son soutien à cette initiative. La municipalité de Bakoumba, dont la présence a été remarquée lors de la cérémonie d'ouverture, mérite également d'être associée à cette mobilisation collective.

Pour Lekoko En Marche, cette collaboration entre acteurs associatifs, institutions locales et personnes ressources démontre qu'il est possible de construire des actions utiles lorsque les volontés se rejoignent autour de l'intérêt général.

La caravane médicale se poursuit jusqu'au 31 octobre 2026. Trois jours pour sensibiliser, dépister, consulter et surtout rappeler que la santé est une préoccupation collective qui ne doit laisser aucune communauté de côté.

À Bakoumba, Octobre Rose prend ainsi tout son sens : celui d'une solidarité qui se transforme en action concrète au bénéfice des populations de la Lékoko.