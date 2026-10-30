Gabon: Les responsables de BW Energy font le point au Chef de l'Etat

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience les responsables de la société BW Energy, venus faire le point sur l'évolution des opérations engagées à la suite du naufrage de la plateforme pétrolière Borr Prospector 5, survenu au large de Mayumba.

Au coeur des échanges, la poursuite des recherches des personnes disparues, le renforcement des moyens techniques et humains ainsi que les investigations destinées à faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame.

A cet effet, les responsables de BW Energy ont présenté au Chef de l'Etat les dispositifs supplémentaires mobilisés, notamment un robot sous-marin de haute technologie destiné à explorer l'épave immergée, à examiner son état et à recueillir des éléments techniques susceptibles de contribuer à la détermination des causes du naufrage.

Parallèlement, une cellule d'investigation associant des experts internationaux et les autorités gabonaises a été mise en place afin de conduire les enquêtes et de contribuer à l'établissement des responsabilités.

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Sur le plan sanitaire, dix médecins supplémentaires ont également été mobilisés pour renforcer la prise en charge des rescapés.

Le Président de la République a salué la collaboration des responsables de BW Energy ainsi que les moyens humains, techniques et logistiques supplémentaires déployés dans le cadre de ces opérations.

Le Chef de l'Etat a réaffirmé la nécessité de poursuivre sans relâche les recherches, d'assurer un accompagnement constant aux familles éprouvées et de garantir des investigations rigoureuses et transparentes.

Retrouver les disparus, soutenir les familles et établir toute la vérité sur les circonstances de ce naufrage demeurent les priorités absolues.