Gabon: Le Président de la République reçoit le groupe VAALCO Energy

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience les responsables du groupe VAALCO Energy, opérateur pétrolier présent au Gabon depuis plus de 25 ans.

Cette rencontre a permis de faire le point sur le partenariat entre l'Etat gabonais et le groupe pétrolier, ainsi que sur les perspectives d'extension de ses activités au Gabon.

Les responsables de VAALCO Energy ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leurs investissements et de renforcer la formation des compétences nationales. Selon ces derniers, près de 90 % des effectifs de l'entreprise au Gabon sont constitués de travailleurs gabonais.

Tout en prenant acte de ces perspectives, le Chef de l'Etat a rappelé l'impérieuse nécessité de garantir la transparence, le respect de la

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législation nationale et l'exécution rigoureuse des obligations fiscales et contractuelles.

A cet effet, des séances de travail seront organisées entre les responsables du groupe et la Task Force chargée de l'examen de ses activités, afin de clarifier les observations issues des travaux d'audit, notamment celles relatives aux redevances et aux engagements envers l'Etat.

Pour le Président de la République, la poursuite de ce partenariat doit s'inscrire dans une dynamique de coopération responsable, garantissant la protection des intérêts nationaux, la valorisation des ressources pétrolières et des retombées économiques concrètes pour les populations gabonaises.