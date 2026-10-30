Nigeria: La création de polices régionales avance, les questions sur leur fonctionnement demeurent

Un pas de plus a été franchi en vue de l'adoption d'une réforme autorisant la création de polices régionales au Nigeria. Le processus touche à sa fin puisque 30 des 36 États fédérés ont ratifié cet amendement constitutionnel et que le seuil requis pour l'adoption d'un texte est fixé à 24 États. Ce projet pourra donc bientôt être transmis au président pour promulgation, même si les contours de cette décentralisation sécuritaire sont encore flous.

La décentralisation d'une partie du pouvoir policier de l'État fédéral nigérian vers les gouvernements locaux est présentée comme un moyen de contrer l'insécurité qui gangrène le Nigeria.

Une majorité d'États fédérés a apporté son soutien à la future réforme, après l'adoption de cette résolution par les États de Lagos, Niger, Kogi et Ebonyi, soit 30 États fédérés sur 36 au total.

Ce projet d'amendement avait déjà été adopté par le Sénat en juin et l'Assemblée nationale en juillet.

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Quelles prérogatives ?

Cependant, l'amendement constitutionnel en question, s'il autorise les polices régionales, ne les crée pas automatiquement. Un second dispositif législatif est en préparation, dans cette optique. Il définira notamment le champ de compétence des polices régionales et de la police fédérale, qui ne va pas disparaître.

Les différentes assemblées régionales n'ont d'ailleurs pas toutes le même avis sur les limites de la supervision fédérale.

En attendant, le chef de cabinet de Bola Tinubu, qui préside le groupe de travail présidentiel chargé de ce projet, a appelé le secteur privé à soutenir financièrement la création de ces polices locales, dans la mesure où l'insécurité impacte directement les activités économiques et le développement du Nigeria.

Le pays le plus peuplé d'Afrique - environ 240 millions d'habitants - est en effet confronté à une multitude de menaces sécuritaires liées aux jihadistes, à des gangs armés, à des groupes séparatistes et à des conflits communautaires entre agriculteurs et éleveurs pour le contrôle des terres.