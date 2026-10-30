Congo-Kinshasa: Est du pays - Le groupe jihadiste ADF se finance aussi grâce à l'or des mines, selon un rapport

30 Octobre 2026
Radio France Internationale

C'est un rapport qui détaille comment le groupe armé Allied Democratic Forces (ADF), présent dans l'est de la RDC, est parvenu, en quelques années, à se financer localement. Selon un organisme américain de recherches, les ADF ont été forcés de s'adapter, après l'assèchement des sources de financement liées au groupe État islamique en Irak et au Levant. Dans un rapport intitulé « Une brutalité garantie par l'or », The Sentry documente un vaste réseau de financement local basé en grande partie sur les ressources minières de l'Est congolais.

Ces revenus sont tirés de l'extraction illégale de l'or le long d'un corridor qui traverse trois provinces de l'est de la RDC : le Nord-Kivu, l'Ituri et la Tshopo. Selon les estimations de The Sentry, les Allied Democratic Forces (ADF) pourraient générer jusqu'à 1,6 million de dollars par an de revenus grâce aux seuls gisements d'or de la région de Manguredjipa, dans le territoire de Lubero. Les ADF, dont la présence est documentée dans sept des 22 principales mines d'or du Nord-Kivu, selon cet organisme spécialisé dans les enquêtes et les politiques publiques.

Corridors commerciaux

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Le rapport documente notamment comment ces revenus sont désormais intégrés aux réseaux régionaux de commerce illicite de l'or. Des réseaux reliant directement les zones minières touchées par le conflit aux corridors commerciaux régionaux et aux marchés ougandais.

Parmi les axes de transit cités, celui Béni-Kasindi ou encore les villes qui font office de plateformes commerciales comme Butembo, au Nord-Kivu.

Enlèvements, pillages, taxation illégale des plantations de cacao

Outre l'exploitation de l'or, le groupe armé s'appuie aussi sur les enlèvements, les pillages, et la taxation illégale des plantations de cacao.

« Loin d'être une insurrection sur le déclin [...], les ADF ont évolué vers une menace plus décentralisée, adaptable et financièrement résiliente », conclut The Sentry, appelant notamment à une enquête du Conseil de sécurité de l'ONU.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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