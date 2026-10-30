Afrique: À l'OMC, les limites des investissements pour développer le commerce dans le continent mises en exergue

L'examen global de l'aide pour le commerce se tient les 29 et 30 octobre 2026 au siège de l'OMC à Genève. Au cours des 20 dernières années, à travers cette initiative, près de 800 milliards de dollars américains ont été mobilisés pour soutenir le développement du commerce et améliorer le niveau de vie dans les économies en développement. L'Afrique reçoit près de 40 % de ces décaissements pour des projets d'infrastructures de transport, d'énergie... Mais attirer les investissements ne suffit pas.

Il faut d'abord une volonté politique, en investissant dans les infrastructures, dans la maitrise des coûts énergétiques et de logistique, a rappelé en préambule le président ivoirien, intervenant lors d'une « Conversation entre dirigeants », le 29 octobre à Genève. Mais cela ne suffit pas toujours, Alassane Ouattara prenant l'exemple des efforts réalisés dans la transformation du cacao dans son pays.

La volonté politique ne fait pas tout

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« Nous avons fait le nécessaire pour que les sociétés nationales - ivoiriennes ou étrangères - qui voulaient s'installer en Côte d'Ivoire puissent le faire dans des conditions un peu plus favorables. Mais le plus difficile, en fait, est de trouver des débouchés, a souligné le chef de l'État. Parce que vous savez, vous pouvez tout fabriquer. Mais si vous n'avez pas des importateurs qui acceptent de prendre la pâte de cacao, le beurre de cacao, la poudre de cacao, eh bien c'est le plus gros défi. Et c'est sur ça que nous travaillons. Nous avons trouvé quelques pistes avec un certain nombre de sociétés. Et, au départ, j'avais voulu même être actionnaire dans certaines sociétés de chocolat, à l'extérieur, pour nous permettre de leur demander de prendre un peu plus de cacao transformé de Côte d'Ivoire. »

Mais de souligner : « Ce n'est pas aussi simple. En tout cas, ce sont des structures très fermées qui, en général, n'acceptent pas beaucoup de participations de l'extérieur. Mais c'est ça la prochaine étape. »

Un commerce interafricain insuffisant

De son côté, la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, rappelle leurs responsabilités aux États : « Il y a des facteurs sur lesquels nous avons une influence, à savoir la simplification des procédures administratives, la réduction des coûts commerciaux et des coûts d'investissement. Nous devons maîtriser ces aspects. Et nous disposons d'un instrument à l'OMC, l'Accord sur la facilitation des investissements pour le développement. J'espère donc que nous pourrons le mettre en oeuvre. »

Si le commerce interafricain s'est développé, il est aujourd'hui de 20 %. La directrice de l'OMC rappelle qu'il est trois fois supérieur dans l'Union européenne, pointant la marge de progression.