Congo-Brazzaville: Gouvernance forestière au pays - La société civile analyse la loi sur le partage de production des grumes

29 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

Réunies à Brazzaville, les plateformes de la société civile actives dans le secteur des forêts ont entamé, du 29 au 31 octobre, un atelier autour du Groupe de travail juridique (GTJ) et des structures telles que le PGDF, le Renapac et le Refadd. Cet atelier vise à décrypter la loi n°38-2024 du 11 octobre 2024 portant régime de partage de production des grumes.

Alors que le secteur forestier demeure un pilier économique majeur, contribuant à hauteur de 5 % du produit intérieur brut et constituant le deuxième pourvoyeur d'emplois après la fonction publique, sa gouvernance fait face à de profonds défis. Si le principe du partage de production a été introduit par le code forestier de 2020 (Loi n°33-2020), son application pratique suscite des interrogations.

Comme l'a souligné Nina Cynthia Kiyindou-Yombo, directrice exécutive de l'Observatoire congolais des droits de l'homme dans son mot de bienvenue, « Cette loi fera l'objet d'analyses par les organisations et plateformes de la société civile pour effectuer d'abord une pré-analyse des aspects techniques, et une analyse liée aux aspects de prise en compte du genre et des droits des communautés locales et la population autochtone, identifier des éventuels éléments pouvant constituer la provision pour les textes d'application ».

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Adoptée à la suite d'une étude dans un processus jugé non inclusif, cette législation institue une société chargée de gérer la part de l'État fixée à 15 %, sans toutefois préciser les modalités de gestion ni garantir les avantages des communautés locales et de la population autochtone.

Durant ces trois jours de travaux, appuyés par des personnes ressources et des experts, les participants vont s'atteler à formuler des contributions concrètes pour alimenter les futurs textes d'application de la loi, marquant ainsi l'engagement indéfectible de la société civile pour une gestion transparente et inclusive des ressources forestières congolaises.

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