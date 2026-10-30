Congo-Brazzaville: Santé - L'OMS obtient un espace dans les médias publics pour sensibiliser à Ebola

Le représentant-résident de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Congo, Vincent Dossou Sodjinou, a conclu, le 28 octobre à Brazzaville, un mémorandum d'entente et un accord de partenariat avec le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lezin Moungalla. Cet accord a acté l'octroi à l'OMS de trois minutes par semaine sur Radio Congo et Télé Congo pour donner à la population de vraies informations sur la maladie d'Ebola qui sévit actuellement en République démocratique du Congo.

L'accord porte sur l'octroi à l'OMS de trois minutes par semaine dans la grille des programmes de Radio-Congo et de Télé Congo, pour y diffuser des courtes émissions sur la maladie d'Ebola, dans le but de sensibiliser le grand public à cette pandémie. L'OMS va se servir de cet espace pour donner à la population des informations réelles sur des dispositions qu'elle doit prendre pour éviter de se contaminer, ainsi que des mesures d'usage face à un malade qui présente des symptômes de la maladie.

L'objectif, à travers cette démarche, est de pousser la population à prendre conscience de la pandémie et à l'éviter sans l'aide publique. « Lors d'un échange avec le ministre de la Santé, nous avions évoqué la nécessité d'un partenariat avec le ministère de la Communication pour offrir à l'OMS trois minutes chaque semaine sur Radio Congo et Télé Congo, afin qu'elle diffuse des informations fiables et vérifiées au profit de la population. Cette collaboration va aider la population à prendre elle-même en charge son état de santé à travers les mesures sanitaires que nous allons diffuser dans ces médias », a souligné le Dr Vincent Dossou Sodjinou.

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Selon le ministre de la Communication et des Médias, cette approche éducative est un moment important pour le gouvernement, étant donné qu'elle permettra de conscientiser les citoyens afin qu'ils soient vigilants et combattent consciemment une maladie qui tue à grande échelle aux portes du Congo. «Nous avons conclu un mémorandum d'entente et un accord de collaboration concernant les problématiques de santé publique liées à la pandémie d'Ebola qui sévit proche de nous. Il s'agira pour l'OMS, dans le cadre de cet accord, d'accompagner nos médias dans une démarche pédagogique et éducative, afin que cette maladie soit vulgarisée et fortement combattue », a conclu Thierry Lézin Moungalla.

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