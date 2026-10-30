Congo-Brazzaville: Coopération Congo-ONU - Les deux parties envisagent la validation d'un partenariat stratégique pour le développement

Le coordonnateur résident du Système des Nations unies (SNU), Abdourahamane Diallo, et le ministre de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective, Ludovic Ngatsé, ont ouvert, le 28 octobre à Brazzaville, l'atelier national de validation du nouveau Cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable (UNSDCF) 2027-2031, couplé à la présentation des programmes de ses agences en République du Congo.

Le nouveau cadre de coopération couvrira la période 2027-2031. Il s'aligne sur les priorités du nouveau Plan national de développement 2027-2031 en cours d'élaboration, sur les dix axes prioritaires du carnet de route du président de la République ainsi que sur la vision Congo 2063. Il vise à renforcer le partenariat entre le gouvernement et les Nations unies autour des principaux défis économiques, sociaux, environnementaux et institutionnels du pays.

Trois grandes priorités ont été retenues, notamment la transformation économique durable, la valorisation du capital naturel, la résilience et la création d'emplois décents; le développement du capital humain et l'inclusion sociale; ainsi que la gouvernance inclusive et l'efficacité de l'action publique. Ces priorités se déclinent en quatre effets collectifs, dix-neuf produits et quatre-vingt-trois indicateurs destinés à mesurer les progrès accomplis d'ici à 2031.

Présidant la cérémonie d'ouverture, le coordonnateur résident du Système des Nations unies et le ministre du Plan ont salué l'excellente collaboration entre le gouvernement congolais et les agences onusiennes tout au long du processus d'élaboration de ce nouveau cadre. « Cet atelier marque l'aboutissement d'un processus rigoureux, participatif et inclusif, guidé par la conviction que le développement durable ne peut être atteint que lorsqu'il est porté collectivement par toutes les forces vives de la Nation », a indiqué le représentant du SNU, Abdourahamane Diallo.

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Représentant le gouvernement, le ministre de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective a rappelé que cet atelier fait suite au lancement, en juin dernier, de l'atelier de concertation autour des priorités stratégiques et de la structuration du cadre de coopération. Il a souligné que ce document, soumis à l'appréciation du gouvernement et des parties prenantes, régira dorénavant la coopération avec le SNU pour les cinq prochaines années. « Depuis janvier 2026, plusieurs activités ont été menées pour recueillir les contributions des ministères sectoriels, du secteur privé et de la société civile », a souligné Ludovic Ngatsé.

Le cadre de coopération prévoit une estimation d'un peu moins de 300 millions de dollars américains, dont un peu moins de 50 millions pour la première année 2027. Toutefois, les agences disposent actuellement d'un programme estimé à un peu plus de 100 millions de dollars en début de cycle, laissant apparaître un gap important à combler. Le coordonnateur résident a lancé un appel à redoubler d'efforts pour mobiliser ces ressources, élargir les partenariats avec les partenaires techniques et financiers, les institutions financières internationales et le secteur privé, et explorer des mécanismes de financement innovants. « Notre rôle est d'apporter une valeur ajoutée, de renforcer les capacités nationales et de contribuer à mobiliser les expertises et les partenariats nécessaires à l'accélération du développement durable », a déclaré le coordonnateur.

Tout au long de sa mise en oeuvre, le cadre sera guidé par les droits humains, l'égalité de genre, l'autonomisation des femmes, la durabilité environnementale et la résilience, avec une attention particulière au principe de ne laisser personne de côté. Une approche de convergence sera privilégiée dans les départements les plus vulnérables, notamment auprès des femmes, des jeunes, des enfants, des personnes vivant avec un handicap et la population des zones insuffisamment desservies. Le coordonnateur résident a saisi l'occasion pour exprimer la solidarité du SNU avec la population de la Likouala, actuellement confrontée à des inondations.

Priorités des agences

Conformément à la réforme du système de développement des Nations unies engagée en 2019, toutes les agences, fonds et programmes sont désormais tenus d'aligner leurs interventions sur l'UNSDCF. C'est dans cette perspective que le Plan des Nations unies pour le développement, le Fonds des Nations unies pour l'enfance, le Fonds des Nations unies pour la population et le Programme alimentaire mondial ont élaboré leurs nouveaux programmes de coopération avec la République du Congo, veillant à ce qu'ils découlent directement des résultats et priorités définis dans le cadre 2027-2031. La présentation de ces programmes permettra de renforcer la compréhension commune des contributions de chaque agence à la mise en oeuvre du nouveau cadre.

À travers ce partenariat renouvelé, le gouvernement et le SNU entendent unir leurs efforts pour promouvoir un développement plus inclusif, durable, résilient et transformateur, tout en veillant à ce que la population la plus vulnérable bénéficie pleinement des progrès accomplis.