Congo-Brazzaville: Championnat national Ligue 1 - Le passage de 14 à 18 clubs acté

La Fédération congolaise de football (Fécofoot) a tenu son tout premier comité exécutif de l'ère Eric Alain Mantot le 28 octobre. Au cours de cette session inaugurale, plusieurs points ont été abordés dont le passage de la ligue 1 de quatorze à dix-huit clubs et sur le format du prochain championnat national.

La compétition se jouera en mode zonal. Le président de la Fécofoot a révélé que cette évolution répondait à une exigence économique, précisant que le choix d'une compétition zonale étant dicté par l'importance de la charge. Cette option, précise le communiqué final, fera obligation aux clubs de s'organiser différemment.

« Au regard des statuts de la Fécofoot, le Comex était en droit de pouvoir apporter cette modification, la seule difficulté se trouvant dans la composition de l'assemblée générale qui est de quarante-cinq délégués dont quatorze équipes du championnat national direct ligue 1. Il a été adopté que ce point sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale pour apporter une précision quant au nombre inchangé des délégués pour les équipes du championnat de ligue 1 », explique le communiqué final.

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La Fécofoot a annoncé l'organisation, du 16 au 18 novembre à Brazzaville, d'une formation prévue par la Fédération internationale de football association (Fifa) et portant sur plusieurs modules (Leadership et management, gouvernance et questions juridiques, finances, opération du club et gestion du stade, marketing et communication) pour les présidents et secrétaires généraux des clubs et présidents des ligues.

A l'issue de cette formation, une subvention exceptionnelle sera allouée aux clubs après la signature d'une convention leur faisant obligation d'être contrôlés sur l'utilisation des fonds reçus. Eric Alain Mantot a insisté, par ailleurs, que la fédération n'a pas vocation à financer les clubs. D'autres mécanismes, a-t-il appuyé, devraient être explorés pour venir financièrement en aide aux équipes, par le biais des sponsors et annonceurs.

Au cours de cette réunion, une nouvelle commission d'arbitrage a été adoptée. Elle est dirigée par Jean Baptiste Marcel Kibelo. Le Comex a aussi adopté des projets d'investissement à relancer d'ici à décembre. Il s'agit de la relance et l'achèvement des travaux du bâtiment d'hébergement des jeunes et la réhabilitation des bâtiments existants au Centre technique d'Ignié, la construction d'un centre médico- sportif au siège de la Fécofoot et celle de deux sièges des ligues départementales, l'acquisition de deux bus, la construction de deux stades Fifa Arena et la réhabilitation de la pelouse et des vestiaires du Complexe sportif de Pointe-Noire.

Dans la projection, le Comex s'est engagé à tout mettre en oeuvre afin que soient organisés des tournois de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale impliquant les U-15 et U-17en versions masculine et féminine. S'agissant de l'organisation du championnat national de football féminin, la mise en place d'une stratégie de relance à court et à moyen terme s'impose. L'organisation du championnat national des jeunes (U-15 et U-17) impliquera quant à elle les équipes jeunes des clubs, des académies et autres centres de formation.

La Fécofoot a indiqué, avec le soutien de la Fifa, recruter un directeur technique national entre novembre et mi décembre de l'année en cours après un appel à candidatures international puis elle tiendra son assemblée générale ordinaire avant la fin de cette année.