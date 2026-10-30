Congo-Brazzaville: Neuvième art - La bande dessinée « The world of Lisha: The legacy - Vol. 1 » présentée à Paris

Le cinéaste congolais Freddy Lounana, alias Dom Fred, présentera, le 6 novembre à Paris, la bande dessinée « The world of Lisha: The legacy - Vol. 1 », réalisée en collaboration avec le créateur Alick Macaire et la société Sud-africaine Chocolate Tribe. La rencontre se tiendra à l'ambassade de la République du Congo en France, en présence de professionnels des médias, de partenaires culturels et d'invités.

Prévue de 17 h à 22 h, la présentation prendra la forme d'une conférence de presse sur invitation, avec confirmation préalable de participation. Elle permettra aux porteurs du projet, notamment Dom Fred Films et Chocolate Tribe, de revenir sur la genèse de l'oeuvre, son processus de création et les différentes étapes de son développement.

Les échanges porteront également sur les perspectives de coopération entre les acteurs des industries culturelles et créatives africaines, particulièrement dans les domaines de la bande dessinée, de l'animation et du cinéma. Un cocktail dînatoire viendra clôturer la rencontre, offrant aux auteurs, aux professionnels des médias et aux partenaires présents un cadre propice aux échanges.

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Le premier volume de The world of Lisha a été présenté au public lors du Comic Con Africa 2026, organisé du 24 au 27 septembre au Johannesburg Expo Centre, à Nasrec, en Afrique du Sud. L'ouvrage était exposé à l'Artists' Hall, au stand AA144.

Sur le plan narratif, la bande dessinée entraîne le lecteur dans un univers fantastique marqué par la présence de clans, de dragons et de créatures mystérieuses. L'intrigue s'articule autour des secrets d'une ancienne mythologie et d'un héritage susceptible de bouleverser le destin des personnages. Rivalités, quête identitaire et recherche de vérité constituent les principaux ressorts de ce récit d'aventure.

À travers cette création, les auteurs explorent les codes de la fantasy tout en développant une mythologie originale revendiquant une identité africaine. Les relations entre les clans, les créatures fantastiques et les destins croisés des protagonistes contribuent à la construction de cet univers narratif.

Spécialiste de l'animation et de la création numérique, Freddy Lounana, connu sous le pseudonyme de Dom Fred, s'inscrit dans une dynamique de valorisation des univers africains par l'image et les technologies 3D. La collaboration avec le créateur Alick Macaire et la société Sud-africaine Chocolate Tribe illustre les possibilités de mise en commun des compétences et des ressources au sein des industries créatives du continent.

La présentation de l'ouvrage à Paris entend ainsi contribuer à la visibilité des créateurs africains et de leurs productions sur la scène internationale. Elle met également en lumière les perspectives de coproduction et de coopération entre les professionnels de la bande dessinée, de l'animation et de l'audiovisuel.

Par ailleurs, Dom Fred, membre de la délégation congolaise de la diaspora en immersion en République du Congo, constituée à l'initiative du ministère des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, a récemment reçu le titre d'« Ambassadeur de solutions pour l'Afrique », à l'occasion de la quatrième édition de la Semaine l'Afrique des Solutions, organisée à Paris.

Cette distinction s'inscrit dans le cadre d'une initiative consacrée à la mise en lumière des solutions innovantes et des projets qui contribuent au développement du continent africain.