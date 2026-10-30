Congo-Brazzaville: La visite en Chine de S.E.M. Constant-Serge Bounda - Un voyage pour approfondir les échanges et la coopération

Du 19 au 25 octobre, en cette belle saison d'automne, S.E.M. Constant-Serge Bounda, ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger de la République du Congo, a effectué sa première visite en Chine depuis sa prise de fonction.

Durant cette visite, il a eu un entretien fructueux avec S.E.M. Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et ministre des Affaires étrangères. Son programme l'a également conduit à Beijing, à Shanghai et dans la province du Hunan, terre natale du président Mao Zedong et haut lieu de la coopération sino-congolaise. Ces déplacements, axés sur la découverte de l'histoire de la Chine et du Parti communiste chinois, sur les échanges avec des entreprises et universités, et sur les appréciations des réalisations ainsi que des expériences chinoises en matière de développement, ont permis de consolider l'amitié, de renforcer la compréhension et la confiance mutuelles afin de promouvoir la coopération entre la Chine et le Congo.

Lors de son entretien avec le ministre Wang Yi, les deux parties ont procédé à des échanges de vue approfondis sur les relations sino-congolaises, dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

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Les deux parties sont convenues de poursuivre leurs efforts pour préparer les prochains échanges de haut niveau sous la direction des deux chefs d'État ; de renforcer la coordination stratégique et de faire progresser leur coopération pragmatique afin de porter les relations sino-congolaises à un niveau supérieur pour mieux construire la communauté d'avenir partagé Chine-Congo de haut niveau ; d'approfondir la coordination en vue de la 10e Conférence ministérielle du Focac, prévue en 2027 au Congo.

Le ministre congolais a indiqué que la partie congolaise soutenait les initiatives mondiales proposées par S.E.M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, restait attachée au principe d'une seule Chine et soutenait fermement les intérêts fondamentaux ainsi que les préoccupations majeures de la partie chinoise.

La partie chinoise s'en est félicitée et a souligné qu'elle continuerait à soutenir le Congo dans la recherche d'une voie de développement adaptée à ses conditions nationales, lui permettant de maîtriser son propre destin. Elle a également salué la politique chinoise du tarif douanier zéro dont bénéficient les pays africains, parmi lesquels le Congo.

Tout au long de sa visite, S.E.M. Constant-Serge Bounda, fidèle aux orientations du chef de l'Etat, S.E.M. Denis Sassou N'Guesso, d'accélérer la marche vers le développement, a rencontré des responsables du gouvernement chinois et des dirigeants d'entreprises chinoises afin d'explorer de nouvelles possibilités de coopération et d'identifier de nouveaux axes pour la prochaine étape de la relation bilatérale.

De Shanghai à Beijing en passant par Hunan, le chef de la diplomatie congolaise a pu mesurer l'ampleur des réalisations chinoises en matière de développement et a découvert la richesse de l'histoire ainsi que de la culture de la Chine, notamment à l'Institut de diplomatie de ce pays, réputé être le « berceau des diplomates chinois ». Cette visite a insufflé un nouvel élan aux relations sino-congolaises.

Pour sa part, l'ambassade de Chine au Congo entend poursuivre ses efforts, aux côtés de toutes les parties concernées, afin d'ouvrir de nouvelles perspectives et de construire un avenir encore plus prometteur pour les relations sino-congolaises.