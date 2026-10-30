Angola: Le FIC Luanda plaide pour la préservation du patrimoine audiovisuel

Luanda — La deuxième journée du Festival international du cinéma de Luanda (FIC Luanda) a été marquée, jeudi, à la cinémathèque nationale, par une session consacrée à la préservation du patrimoine audiovisuel angolais.

Organisée par l'Agence nationale des industries culturelles et créatives (ANICC), en partenariat avec l'ambassade de France en Angola, cette rencontre a porté sur la restauration et la numérisation du patrimoine cinématographique national, à travers notamment la projection du film « Sambizanga ».

À cette occasion, l'ambassadrice de France en Angola, Sophie Aubert, a salué l'initiative du Gouvernement angolais visant à créer cet espace culturel, estimant qu'il contribuerait à rapprocher le public du cinéma national et des arts audiovisuels.

De son côté, le directeur de l'ANICC, Asdrúbal Rebelo, a souligné l'importance des initiatives de coopération internationale, en mettant particulièrement en avant un projet régional associant l'Angola, la République démocratique du Congo (RDC) et l'Institut national de l'audiovisuel (INA) de France, consacré à la restauration et à la préservation des oeuvres cinématographiques.

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Réalisé par Sarah Maldoror et sorti en 1972, le film « Sambizanga » a fait l'objet d'un travail de restauration et de numérisation, permettant sa projection dans cet espace dédié à la sauvegarde de la mémoire cinématographique nationale.

Ouvert mercredi, le FIC Luanda se poursuit jusqu'au 2 novembre prochain, avec une programmation de plus de 100 films provenant de plus de 20 pays et la participation d'environ 160 professionnels du secteur.

La programmation de ce jeudi prévoit également plusieurs projections de films angolais et internationaux.

Après onze années d'interruption, le festival signe ainsi son retour pour une huitième édition, sous l'égide de l'ANICC. Il entend s'affirmer comme une plateforme de valorisation du cinéma angolais, de promotion des échanges culturels et de rapprochement entre les professionnels du secteur et le public.