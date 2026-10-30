Angola: L'AGT informe le corps diplomatique des nouvelles procédures de remboursement de la TVA

Luanda — L'Administration générale des impôts (AGT) a présenté jeudi à Luanda au corps diplomatique accrédité en Angola les nouvelles procédures de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

S'exprimant devant la presse, la cheffe du département du remboursement et de la restitution de l'AGT, Hélia Estevão, a indiqué que l'Angola comptait 84 représentations diplomatiques accréditées dans le pays, dont seulement 26 recouraient régulièrement au service d'enregistrement pour obtenir le remboursement de la TVA.

Hélia Miguel Estêvão a expliqué que cette modernisation numérique permettrait désormais d'effectuer les démarches en un seul clic, sans recours aux documents papier et avec une intervention humaine réduite.

Au cours de la rencontre, la cadre supérieure de l'AGT, Zenilda Fragoso, a souligné que cette initiative visait principalement à garantir l'exercice des droits, privilèges et immunités consacrés par les Conventions de Vienne et les accords internationaux applicables.

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Concernant l'automatisation des procédures et les délais, elle a rappelé que les demandes devaient être soumises exclusivement par l'intermédiaire du portail officiel, dans un délai maximal d'un an à compter de la date d'émission de la facture.

S'agissant du régime d'exonération, la spécialiste a précisé que le droit au remboursement de la TVA concernait essentiellement les biens à usage personnel et les dépenses dûment justifiées, conformément aux accords internationaux et à la législation angolaise en vigueur.

De son côté, le directeur du Protocole d'État, Cláudio Pataca, a souligné la nécessité de renforcer le dialogue avec le corps diplomatique et les organisations internationales accréditées en Angola, afin de répondre aux préoccupations liées aux procédures fiscales.

Selon lui, cette initiative revêt une importance particulière dans la mesure où elle permet d'examiner les préoccupations soulevées par les missions diplomatiques et consulaires ainsi que par les organisations internationales concernant l'application de la législation fiscale et des règles régissant les relations diplomatiques et consulaires.

Il a estimé que la création de cet espace de dialogue visait à favoriser une meilleure compréhension des procédures en vigueur, à identifier les éventuelles difficultés et à rechercher des solutions concertées, dans le respect de la législation angolaise et des engagements internationaux de l'État.

La rencontre a également permis de réaffirmer la disponibilité du ministère des Relations extérieures (MIREX) à poursuivre son rôle de coordination et de facilitation entre les autorités nationales et la communauté diplomatique et consulaire présente dans le pays.