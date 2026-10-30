Angola: Mabululo se rapproche de Dagó au classement des meilleurs buteurs du Girabola

Benguela — L'attaquant Agostinho Cristóvão Paciência, dit « Mabululo », qui évolue au Wiliete de Benguela, s'est rapproché ce mercredi de Dagó (Primeiro de Agosto), leader du classement des buteurs du Girabola, en inscrivant le but de la victoire de son équipe face au São Salvador do Kongo (1-0).

Grâce à ce but, marqué lors de la huitième journée de la Liga Unitel Girabola 2026/2027, Mabululo porte son total à quatre buts, contre cinq pour Dagó, qui occupe la tête du classement des buteurs de la compétition.

La rencontre, disputée au Stade national d'Ombaka à Benguela, a été marquée par un certain équilibre, surtout en première période. Le Wiliete a tenté de prendre le contrôle du jeu face à un adversaire bien organisé défensivement et misant sur des transitions rapides en contre-attaque.

Malgré la pression exercée par les locaux, le São Salvador est parvenu à contenir les offensives du Wiliete, et les deux équipes ont rejoint les vestiaires sur un score nul et vierge.

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En seconde période, le match est resté équilibré jusqu'à la 58e minute, moment où l'arbitre Caetano Domingos a accordé un penalty au Wiliete, suite à une faute commise sur l'attaquant Gibelé à l'intérieur de la surface de réparation.

Chargé de transformer la sentence à la 60e minute, Mabululo n'a pas tremblé, offrant ainsi les trois points à la formation de Benguela.

Avec ce résultat, le Wiliete porte son total à 19 points et conserve la tête du Girabola, tandis que le São Salvador do Kongo reste bloqué à huit points, occupant la 11e place du classement. JM/CRB/LUZ