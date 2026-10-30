Angola: Mabululo se rapproche de Dagó au classement des meilleurs buteurs du Girabola

29 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Benguela — L'attaquant Agostinho Cristóvão Paciência, dit « Mabululo », qui évolue au Wiliete de Benguela, s'est rapproché ce mercredi de Dagó (Primeiro de Agosto), leader du classement des buteurs du Girabola, en inscrivant le but de la victoire de son équipe face au São Salvador do Kongo (1-0).

Grâce à ce but, marqué lors de la huitième journée de la Liga Unitel Girabola 2026/2027, Mabululo porte son total à quatre buts, contre cinq pour Dagó, qui occupe la tête du classement des buteurs de la compétition.

La rencontre, disputée au Stade national d'Ombaka à Benguela, a été marquée par un certain équilibre, surtout en première période. Le Wiliete a tenté de prendre le contrôle du jeu face à un adversaire bien organisé défensivement et misant sur des transitions rapides en contre-attaque.

Malgré la pression exercée par les locaux, le São Salvador est parvenu à contenir les offensives du Wiliete, et les deux équipes ont rejoint les vestiaires sur un score nul et vierge.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En seconde période, le match est resté équilibré jusqu'à la 58e minute, moment où l'arbitre Caetano Domingos a accordé un penalty au Wiliete, suite à une faute commise sur l'attaquant Gibelé à l'intérieur de la surface de réparation.

Chargé de transformer la sentence à la 60e minute, Mabululo n'a pas tremblé, offrant ainsi les trois points à la formation de Benguela.

Avec ce résultat, le Wiliete porte son total à 19 points et conserve la tête du Girabola, tandis que le São Salvador do Kongo reste bloqué à huit points, occupant la 11e place du classement. JM/CRB/LUZ

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.