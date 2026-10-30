Angola: Des familles bénéficient de moyens pour l'auto-emploi à Mulenvos

Viana — Quarante familles en situation de vulnérabilité dans la municipalité de Mulenvos, à Luanda, ont bénéficié, ce jeudi, de moyens pour la vente ambulante, dans le cadre du Programme intégré de développement local et de lutte contre la pauvreté.

L'initiative a permis la distribution de machines à pop-corn, de chariots de vente de glaces et d'étals mobiles équipés de réchauds, accompagnés des intrants nécessaires (maïs, huile, bananes, entre autres).

À cette occasion, l'administrateur municipal de Mulenvos, Euclides da Costa, a déclaré que des actions similaires se poursuivraient afin de venir en aide à environ un millier de familles en situation de vulnérabilité dans la circonscription, ainsi qu'à d'autres personnes sollicitant, pour diverses raisons, le soutien de l'administration locale.

Marcelina André Faustino, 52 ans, l'une des bénéficiaires, s'est montrée visiblement satisfaite ; elle a confié que l'attente en valait la peine et qu'elle envisageait une activité lucrative.

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De même, Adélia Valentina, 34 ans, a assuré qu'elle tirerait le meilleur parti du chariot de glaces qu'elle a reçu.

Par cette initiative, l'administration de Mulenvos réaffirme son engagement en faveur de la lutte contre la pauvreté, de l'inclusion productive et de l'entrepreneuriat, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des familles bénéficiaires et au développement de la municipalité.