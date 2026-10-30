Angola: Plus de 50 000 pèlerins attendus à Mamãe Muxima do Toco

Lubango — Plus de 50 000 pèlerins sont attendus pour le 15e pèlerinage à Mamãe Muxima do Toco, qui se déroulera du 30 octobre au 1er novembre de cette année, a annoncé, mercredi, le vicaire général du diocèse de Lubango, le père Maurício Capembe.

Le prêtre s'exprimait lors d'une conférence de presse présentant le pèlerinage, placé sous le thème « Mamãe Muxima, Mère d'Amour : Soyons solidaires, artisans de paix ». À cette occasion, le prélat a souligné que cette initiative religieuse a pour thème « Guidés par l'amour de la Mère, nous ouvrons nos cœurs au partage et levons les mains pour défendre la paix », un message qui, pour l'Église catholique, renforce la solidarité, la fraternité et la coexistence pacifique.

Le prêtre a souligné que la rencontre vise à rassembler les fidèles de différentes communautés pour des moments de prière, de réflexion et de renouvellement de la foi chrétienne, ainsi qu'à renforcer la dévotion mariale et les liens d'unité entre les participants.

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Lors de la conférence de presse, le père Maurício a abordé l'organisation du pèlerinage et la nécessité d'assurer un accueil adéquat aux fidèles. Il a ainsi insisté sur l'importance de la participation des communautés religieuses, compte tenu de la portée spirituelle de cette rencontre et de la nécessité de promouvoir les valeurs chrétiennes auprès des pèlerins. De son côté, le curé de Mamãe Muxima do Toco, le père Américo da Costa Gomes, a souligné que le programme du pèlerinage comprend une célébration eucharistique prévue le vendredi 30 à 6h30.

Il a précisé que cette célébration constitue un moment central de la rencontre, offrant aux fidèles l'occasion de communier, de prier et de méditer sur les enseignements chrétiens. Le programme prévoit également des temps de réflexion sur la spiritualité mariale et l'importance de la foi face aux défis du quotidien. Parmi les thèmes prévus figure « Le giron de la Mère comme refuge et inspiration », qui met en lumière l'amour maternel et la dévotion mariale comme références d'accueil et de solidarité.

Le programme comprend également la réflexion « Foi et Espérance dans les Temps Difficiles », visant à renforcer la confiance, la persévérance et l'espérance face aux défis personnels et collectifs. Les activités religieuses incluent la participation de prêtres, de communautés de formation et de chorales invitées, qui interviennent à différents moments du programme liturgique. Outre la dimension spirituelle, la sécurité des participants est une priorité pour le bon déroulement du pèlerinage, compte tenu de l'affluence attendue pendant les trois jours.

À cette occasion, le chef du service communication et presse, l'inspecteur principal de la Police nationale, Benedito Walter, a présenté les mesures de sécurité mises en place pour maintenir l'ordre public, prévenir les incidents et assurer la protection des pèlerins durant les célébrations.

Le 15e pèlerinage à Mamãe Muxima do Toco vise à conjuguer l'expérience de la foi avec la promotion de la solidarité, du partage et de la paix - valeurs qui guident le message choisi pour cette édition.