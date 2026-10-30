Angola: Le Plan directeur d'assainissement bénéficie à 355 000 habitants de Mbanza Kongo

Mbanza Kongo — Trois cent cinquante-cinq mille habitants de Mbanza Kongo, capitale de la province de Zaire, bénéficieront du Plan directeur d'assainissement fondé sur l'économie circulaire, dans le cadre du Projet de résilience climatique et de sécurité hydrique en Angola (RECLIMA).

L'information a été révélée mercredi, à Mbanza Kongo, par l'assistante chargée de l'assainissement inclusif au sein du projet RECLIMA, Analtina Mateus, lors d'une réunion de présentation des solutions et propositions du Plan directeur d'assainissement inclusif local.

Selon la responsable, le projet, dont la mise en oeuvre est prévue d'ici 2040, prévoit la construction de latrines et de fosses septiques améliorées dans différents quartiers de la ville historique de Mbanza Kongo.

Il a indiqué qu'après un diagnostic réalisé par l'institution et ses partenaires, il a été constaté que 25 % des déchets produits par la population locale sont déversés dans des fossés de drainage, puis dans les rivières, mettant ainsi en danger la santé publique et l'environnement. De plus, 90 % des familles vivent dans des conditions d'assainissement de base précaires.

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Parmi les objectifs de ce projet, le responsable a mentionné l'amélioration de l'assainissement de base pour tous les habitants de Mbanza Kongo, notamment par la construction d'un système de drainage des eaux usées et le recyclage des déchets solides.

L'événement, qui s'est terminé le jeudi 29 octobre, a abordé, entre autres sujets, l'importance, l'évaluation et la priorisation des opportunités offertes par l'économie circulaire dans le domaine de l'assainissement inclusif, ainsi que les premières conclusions de l'évaluation de l'économie circulaire et des flux associés.

La situation actuelle, les défis et les opportunités, les modèles et les modalités de mise en oeuvre, ainsi que la présentation de propositions techniques et la discussion des résultats, ont également été traités lors de cet événement. L'administrateur municipal adjoint de Mbanza Kongo chargé du secteur économique et financier, Álvaro Konzo Vicente, a réaffirmé l'engagement de l'administration locale à collaborer avec les institutions concernées pour la mise en oeuvre efficace du projet susmentionné.

Il s'agit de la deuxième phase de présentation des solutions du Plan directeur d'assainissement inclusif de Mbanza Kongo.

La première a eu lieu en avril 2025 et la troisième et dernière phase, qui vise à présenter les solutions définitives, est prévue pour le premier semestre 2027.

Le projet RECLIMA est une initiative du ministère de l'Énergie et de l'Eau (MINEA), financée par la Banque mondiale (BM) et l'Agence française de développement (AFD). Il vise à améliorer l'approvisionnement en eau, l'assainissement et la gestion des ressources en eau, en mettant l'accent sur la lutte contre les effets du changement climatique et des sécheresses cycliques.