Angola: Le PR fait de la mise en oeuvre des accords le principal défi de la coopération avec la Tanzanie

Dodoma — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a souligné, vendredi, à Dodoma, capitale politique de la Tanzanie, la nécessité de traduire les accords de coopération conclus entre les deux pays en résultats tangibles au bénéfice des populations, estimant qu'il s'agissait du principal défi auquel sont confrontées les relations bilatérales.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration de la Cité gouvernementale de Mtumba, le chef de l'État angolais a jugé essentiel que les différents secteurs concernés assument pleinement leurs responsabilités dans la mise en oeuvre des engagements pris, avec la participation active du secteur privé.

L'Angola et la Tanzanie ont signé, jeudi, quatre nouveaux instruments juridiques de coopération, qui viennent s'ajouter aux douze accords déjà en vigueur dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays.

Ces nouveaux instruments portent sur le transfèrement des personnes condamnées, les services aériens, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que la météorologie.

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Lors de cette cérémonie, qui a rassemblé des milliers de personnes, João Lourenço a souligné que les deux pays disposaient d'importantes opportunités économiques qu'il convenait de valoriser afin de stimuler les investissements, de dynamiser les échanges commerciaux, de créer de la richesse et d'améliorer les conditions de vie de leurs populations respectives.

Dans les secteurs du pétrole et du gaz, le Président angolais a exprimé la volonté de son pays d'approfondir la coopération et de promouvoir le partage d'expériences. À cet égard, il a invité les investisseurs tanzaniens à prendre part aux projets pétroliers angolais, notamment à celui de la raffinerie de Lobito.

Le Chef de l'État a également identifié le secteur minier comme un autre domaine présentant un intérêt stratégique, en particulier pour les investissements dans l'exploration et la transformation locale des ressources minérales avant leur exportation. Cette orientation vise à accroître la production, à générer des emplois et à consolider les économies des deux pays.

Dans le domaine agricole, João Lourenço s'est déclaré favorable à la proposition visant à faciliter l'accès des produits tanzaniens au marché angolais. Il a également fait part de la disponibilité de l'Angola à promouvoir des initiatives conjointes dans le secteur touristique.

S'agissant des transports, le président angolais a réitéré l'importance d'établir des liaisons aériennes directes entre Luanda et Dar es-Salaam, ainsi que de favoriser l'interconnexion du chemin de fer de Benguela, en Angola, avec le réseau ferroviaire TAZARA, qui relie la Tanzanie à la Zambie.

Selon le Chef de l'État, cette connexion ferroviaire entre les deux pays, via la Zambie, permettra de fluidifier le transport des marchandises, de stimuler les échanges commerciaux régionaux et d'élargir les possibilités d'accès aux marchés internationaux.

Dans le secteur des communications, João Lourenço a exprimé la disponibilité de l'Angola à approfondir la coopération dans le domaine des technologies spatiales, notamment à travers le partage d'expériences et de compétences techniques liées au satellite ANGOSAT-2.

Le Président angolais a estimé qu'une telle collaboration pourrait contribuer au renforcement des capacités des deux pays et à l'élaboration de réponses communes face aux défis économiques et technologiques.

Dans cette perspective, il a insisté sur la nécessité d'assurer une meilleure articulation entre les stratégies nationales de développement, notamment la Vision Angola 2030 et la Vision Tanzanie 2050.

À cette occasion, João Lourenço a exprimé sa gratitude au président et au gouvernement tanzaniens pour l'honneur qui lui a été fait de prendre part à l'inauguration de cette infrastructure, ainsi que pour la mise à disposition d'un terrain destiné à la construction de l'ambassade d'Angola dans cette ville, un geste qu'il a considéré comme une manifestation de l'amitié entre les deux pays.

Il a également salué les efforts déployés par le gouvernement tanzanien en vue de la réouverture de l'ambassade de Tanzanie en Angola, une initiative qu'il a jugée déterminante pour intensifier les relations diplomatiques et approfondir la coopération bilatérale.

Paix et stabilité en Afrique

Sur le plan politique et diplomatique, le président de la République a réaffirmé la disponibilité de l'Angola à oeuvrer aux côtés de la Tanzanie en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, en privilégiant le dialogue et la recherche de solutions africaines aux conflits qui affectent le continent.

Il a évoqué les situations d'instabilité au Soudan, en Éthiopie et dans la région du Sahel, lesquelles constituent, selon lui, des facteurs de risque pour le développement et la prospérité du continent. Il a, à cet égard, appelé à la poursuite des efforts conjoints dans le cadre de l'Union africaine et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Le Chef de l'État a rappelé les initiatives entreprises par l'Union africaine, en mettant particulièrement en exergue le Sommet quadripartite organisé cette année à Luanda. Il a également évoqué la réunion des femmes parlementaires de la région des Grands Lacs, dont il a souligné la contribution au processus de développement durable.

Dans ce contexte, João Lourenço a réitéré la volonté de l'Angola de travailler en étroite collaboration avec la Tanzanie à l'édification d'une Afrique pacifique, stable, prospère et résolument engagée sur la voie du développement.

Des relations historiques

Les relations entre l'Angola et la Tanzanie s'inscrivent dans une longue tradition d'amitié et de solidarité, marquée notamment par le soutien apporté par l'ancien président tanzanien Julius Nyerere aux mouvements de libération africains durant les luttes contre le colonialisme.

Les deux pays ont établi des relations diplomatiques et institutionnalisé leurs mécanismes de coopération au moyen de plusieurs instruments juridiques, dont l'accord signé en 1981, qui a constitué un cadre de référence pour l'approfondissement de leurs relations bilatérales.

Les visites effectuées en Tanzanie par le président João Lourenço et en Angola par la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan ont contribué au renforcement des liens politiques et à l'identification de nouveaux domaines de coopération.

L'inauguration de la Cité gouvernementale de Mtumba s'inscrit dans le processus de consolidation de Dodoma en tant que capitale politique et administrative de la Tanzanie, à travers le regroupement des principaux organes gouvernementaux et des institutions publiques.