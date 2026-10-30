Afrique: La CAF décide un retour à une CAN tous les deux ans

Le Comité exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé « à l'unanimité » que la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) se tiendrait de nouveau tous les deux ans, a annoncé l'instance vendredi 30 octobre dans un communiqué.

Le président de la CAF Patrice Motsepe avait annoncé au début du mois que l'instance « rééxaminerait la décision prise l'an dernier de faire passer la CAN à un cycle quadriennal », rappelle le communiqué.

Un délai de trois ans entre 2028 et 2031 pour cause de Mondial 2030

« Nous étions (...) préoccupés par le nombre d'années nécessaires avant que la nouvelle compétition panafricaine proposée, la Ligue des Nations, conçue pour être identique à l'actuelle CAN et se disputer tous les deux ans, puisse apporter les contributions financières substantielles et les retombées nécessaires au développement du football africain, afin de rendre les compétitions de la CAF compétitives à l'échelle mondiale et financièrement autonomes », explique Motsepe dans le communiqué.

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La prochaine CAN se déroulera donc comme prévu en 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, et les suivantes auront lieu en 2028, 2031 et 2033. Le délai de trois ans entre 2028 et 2031 s'explique par la volonté de ne pas avoir la même année un Mondial (en 2030) et une CAN, souligne Motsepe.

Vent debout contre ce calendrier d'une CAN tous les quatre ans, l'ancien gardien des Lions indomptables, Joseph-Antoine Bell ne cache pas sa satisfaction après ce revirement. « On a toujours joué en Afrique tous les deux ans et ça ne gênait personne sur notre continent. Puis, on a voulu passer à tous les quatre ans en nous disant que cela serait compensé par une Ligue des nations, ou en tout cas une autre compétition qui était à l'étude. Vous ne pouvez pas échanger contre une promesse. Donc pour moi, ça voulait dire que passer à tous les quatre ans était une duperie », dit-il au micro de RFI. Et d'ajouter : « L'échange, c'est à dire le remplacement par une compétition nouvelle n'était pas effectif, la compétition nouvelle n'avait pas été pensée. Ça veut donc dire que l'objectif de ceux qui voulaient faire passer à quatre ans était simplement de faire passer à quatre ans, et non pas de faire évoluer la chose. Parce que si c'était pour faire évoluer, euh, ce qui remplaçait aurait dû être prêt en premier. »

« Une bonne décision » d'après Gernot Rohr, sélectionneur du Bénin

Revenir à la CAN tous les deux ans est « une bonne décision » d'après Gernot Rohr, sélectionneur du Bénin. « La CAN, c'est vraiment une fête du football et on ne peut pas priver l'Afrique de cette fête et en la faisant que tous les quatre ans. Nous, les acteurs, les gens du terrain, on est tous très contents », explique l'ancien sélectionneur du Nigeria. Gernot Rohr, qui avait été très étonné par l'abolition d'une édition tous les deux ans, pense que c'est utile de revenir en arrière car cela améliore les « structures » sur le continent.

« Il y a aussi un petit peu de politique, car bientôt il y aura les élections à la FIFA de la présidence. Et je crois que Infantino a besoin des votes des pays africains pour se faire réélire. Donc du coup, ça va dans le bon sens pour lui », avoue-t-il. Pour la CAF, une CAN tous les deux ans a son importance économiquement. « Lors de la dernière CAN au Maroc, il y a eu beaucoup de retombées financières. Et ça ne sert pas seulement la CAF, mais aussi les membres de la Confédération africaine de football parce que l'argent est redistribué », précise Gernot Rohr.

Patrice Motsepe avait expliqué en décembre 2025 que la compétition reine du continent aurait désormais lieu tous les quatre ans à partir de 2028. Le passage à une CAN tous les quatre ans avait été interprété comme une concession aux intérêts de la FIFA et des clubs européens.

Propos de Joseph-Antoine Bell recueillis par Victor Missistrano