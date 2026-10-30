Madagascar: Archéologie - Un site vieux d'environ 1000 ans livre des informations précieuses

À Madagascar, le site archéologique de Teniky livre de nouveaux secrets. Situé dans un cirque escarpé du célèbre parc national de l'Isalo, dans le sud du pays, ce lieu exceptionnel abrite des aménagements spectaculaires, des terrasses, des cavités, taillés par l'homme dans la roche. Une équipe de chercheurs suisses et malgaches vient de révéler qu'ils sont vieux d'environ 1 000 ans. Une datation rendue notamment possible par la découverte de milliers de pièces céramiques de cette époque, aux origines géographiques très lointaines.

Des cavités creusées au pied d'une immense falaise, une centaine de terrasses artificielles construites le long des pentes vertigineuses du massif de l'Isalo... C'est entre le XIe et le XIIe siècles, selon les chercheurs, que ce lieu isolé a ainsi été aménagé, à 200 kilomètres des côtes.

Le géologue Guido Schreurs, qui a participé aux recherches, souligne : « C'est un site très spécial, très mystérieux, très mystique. Quand on construit cela, une architecture rupestre, ça demande un effort considérable. C'est-à-dire que c'est un lieu important, peut-être un lieu de rassemblement, un lieu religieux. On a trouvé des bassins qui ressemblent à des autels, peut-être pour faire des cérémonies. On se demande bien sûr qui les a faits. J'ai émis une hypothèse : ce sont peut-être des gens qui viennent de l'Iran actuel, de la Perse ancienne. Il y a une certaine ressemblance avec des structures taillées dans la roche que l'on trouve là-bas. »

« Ça montre que Madagascar n'était pas isolée »

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Les chercheurs ont découvert environ 3 000 pièces céramiques à Teniky depuis 2021, une partie d'entre elles importées de Chine et d'Asie du Sud-Est.

Chantal Radimilahy, docteure en archéologie, explique : « Ce que ça montre, c'est que Madagascar n'était pas isolée. Madagascar, avec ses produits d'importation, était dans le réseau du commerce international, déjà, du Xe au XVe siècle. Différentes régions de Madagascar étaient comprises dans cette mondialisation, cette globalisation. Ce sont les produits qui circulent, ils viennent peut-être de Chine, mais ceux qui les transportaient étaient peut-être malaisiens, indonésiens, indiens. Mais nous ne savons pas encore qui étaient les premiers migrants à Madagascar. »

Un autre programme de recherche à Madagascar porte sur « l'archéologie des embouchures ». Le but étant d'étudier les sites par lesquels arrivaient les commerçants étrangers, pour en apprendre davantage sur les origines du peuplement de la Grande Île.