Alors que Dakar 2026 s'apprête à entrer dans l'histoire en accueillant les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse organisés en Afrique, six jeunes réfugiés tracent leur chemin du sport communautaire vers la compétition internationale de haut niveau. Leur parcours illustre les perspectives qu'offre l'inclusion par le sport.

À 16 ans, Clement Niyomuhoza se prépare à courir le 800 mètres aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026. Le jeune coureur s'est fixé un objectif simple : l'or. Mais ses ambitions vont au-delà de la piste.

Niyomuhoza a grandi dans le camp de réfugiés de Kakuma, au Kenya, après que sa famille a fui le Burundi. Il souhaite mettre ses éventuels succès en athlétisme au service d'enfants confrontés à une insécurité qui peut les empêcher de poursuivre leurs propres ambitions.

« Je veux construire un foyer pour les orphelins, où les enfants pourront vivre en sécurité et où les athlètes pourront bénéficier d'une bonne alimentation », dit-il. « C'est ce que mon cœur me dit de faire. »

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Avant de pouvoir concrétiser ce projet, Niyomuhoza a une course à préparer. À Kaptagat, près d'Eldoret, au Kenya, il a rejoint cinq autres jeunes athlètes touchés par le déplacement forcé dans un camp d'entraînement en altitude, en amont des Jeux.

Ensemble, ils participeront aux épreuves d'athlétisme, de judo et de taekwondo au sein de la première équipe olympique des réfugiés à prendre part aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. Les six athlètes, trois filles et trois garçons, résident habituellement dans différentes localités du Kenya et de l'Ouganda. Le camp les a réunis pour la première fois, leur permettant de s'entraîner en équipe et de se préparer aux exigences de la compétition internationale.

Outre la préparation physique et les entraînements propres à leurs disciplines, les athlètes ont participé à des réunions d'équipe et à une formation aux relations avec les médias. Ils ont également rencontré le champion olympique kényan Eliud Kipchoge, qui les a conseillés sur la discipline, la définition d'objectifs et l'esprit d'équipe.

Pour Niyomuhoza, s'entraîner aux côtés de ses coéquipiers a été un aspect important de cette expérience.

« Ce camp d'entraînement nous a offert une formidable expérience, parce que nous avons pu nous entraîner ensemble », explique-t-il. « Quand on s'entraîne seul, on n'acquiert pas la même expérience. Avec un partenaire, il peut nous pousser à nous dépasser, ou, si l'on a de l'énergie, on peut le pousser à son tour. Et les amitiés que nous avons nouées ici sont formidables, nous nous aimons les uns les autres. »

Les amitiés font partie des acquis du camp, mais ce rassemblement marque aussi une étape dans le sport international. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre au Sénégal et réuniront environ 2 700 jeunes athlètes. Dakar sera la première ville africaine à accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse, et cette édition sera la première à compter une équipe olympique des réfugiés.

Pour ces six athlètes, l'occasion revêt une dimension à la fois personnelle et collective. Ils concourront dans leurs disciplines respectives tout en représentant de jeunes réfugiés dont les ambitions sportives peuvent être difficiles à poursuivre lorsque le déplacement perturbe l'accès à l'encadrement, aux installations, à une alimentation adaptée et à des compétitions régulières.

Niyomuhoza réfléchit déjà à ce qu'il pourrait accomplir au-delà de sa propre carrière sportive. Pour l'heure, son objectif immédiat est de remporter le 800 mètres masculin.

« Ce que j'attends de Dakar, c'est de gagner une médaille, mais pas l'argent, ni même le bronze. Je veux l'or », affirme-t-il.

Ses coéquipiers nourrissent leurs propres ambitions quant à ce que cette occasion pourrait leur apporter.

Lourance Namukiza, 16 ans, participera à l'épreuve féminine de taekwondo. Elle espère que voir de jeunes réfugiés accéder à une compétition internationale encouragera ceux qui ont abandonné le sport ou doutent de leur capacité à progresser.

« Des millions de réfugiés ne seront pas aux Jeux Olympiques, mais voir certains d'entre nous y parvenir leur donnera l'envie de revenir, même à ceux qui ont abandonné le sport », dit-elle. « S'ils peuvent le faire, pourquoi pas nous ? »

Rachid Rochene, 16 ans, représentera l'équipe au 200 mètres masculin. Le sprinteur installé en Ouganda voit sa sélection comme une occasion de poursuivre sa progression, plutôt que comme un aboutissement.

« Faire partie de cette première équipe aux Jeux Olympiques de la Jeunesse est une chance immense pour moi », confie-t-il. « Beaucoup ne sont pas arrivés là où nous en sommes. Alors, être ici me fait du bien, je me sens vraiment très bien. Et je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer à avancer. »

Florence Masumbe, elle aussi âgée de 16 ans et résidant en Ouganda, disputera le 200 mètres féminin. Sa participation, comme celle de ses coéquipiers, offre l'occasion de remettre en question les idées reçues sur ce que les jeunes touchés par le déplacement peuvent accomplir lorsqu'ils ont accès à l'entraînement et à la compétition.

La composition de l'équipe reflète le rôle des pays d'accueil dans l'accès des jeunes athlètes réfugiés à la compétition internationale. Selon le Comité international olympique (CIO), le Comité national olympique du Kenya est le comité d'accueil du judoka Arno, 15 ans, de Niyomuhoza, de Namukiza et de Nyataba, spécialiste du 800 mètres âgé de 17 ans. Celui de l'Ouganda accueille Masumbe et Rochene.

Mais repérer les talents n'est qu'un début. La possibilité que Dakar marque le commencement de carrières sportives plus longues dépendra en partie du maintien de leur accès à l'encadrement, aux installations, à une alimentation adaptée et aux compétitions après les Jeux.

Le CIO indique que deux membres de l'équipe ont été repérés grâce à Game Connect, un programme de sport communautaire en Ouganda soutenu par l'Olympic Refuge Foundation. Leur sélection marque une première : des athlètes issus des activités communautaires de la fondation ont intégré directement son programme de soutien aux athlètes réfugiés de haut niveau, Refugee Athlete Support, avec un financement de la Solidarité Olympique du CIO.

Cette articulation ouvre une voie du sport communautaire vers la compétition de haut niveau. Elle souligne également l'importance des programmes qui rendent le sport accessible aux jeunes réfugiés et aux membres des communautés d'accueil, permettant de repérer des talents qui pourraient autrement rester en dehors des structures sportives officielles. Le communiqué du CIO ne précise pas quels sont les deux athlètes issus de Game Connect.

L'ampleur des déplacements forcés en Afrique donne à ces possibilités une portée qui dépasse les six athlètes. Selon le CIO, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe accueillent 6,4 millions de réfugiés et de demandeurs d'asile, dont environ 48 % ont moins de 18 ans. Le Kenya et l'Ouganda figurent parmi les principaux pays d'accueil de la région. En Afrique de l'Ouest et du Centre, où le Sénégal accueille les Jeux, le CIO fait état de 20,1 millions de personnes déplacées de force et apatrides.

Ces chiffres n'indiquent pas combien de jeunes souhaitent pratiquer un sport de compétition. Ils montrent toutefois l'ampleur de la population pour laquelle le déplacement peut perturber l'accès à l'éducation, à la formation et à d'autres possibilités.

Pour les pays d'accueil, le défi ne consiste pas simplement à repérer des athlètes prometteurs. Il s'agit de créer les conditions permettant aux jeunes de développer leurs capacités malgré les ruptures dans leur scolarité, leur vie familiale et leur accès aux besoins essentiels.

L'équipe de Dakar bénéficie d'une collaboration entre l'Olympic Refuge Foundation, World Athletics, le Comité national olympique ougandais et Athletics Kenya, le Comité national olympique kényan accueillant le projet. Le financement de la Solidarité Olympique du CIO a contribué à la préparation des athlètes.

Le camp d'entraînement met aussi les jeunes en contact avec un groupe plus large de compétiteurs réfugiés. Ils s'entraînent aux côtés d'athlètes réfugiés installés au Kenya qui préparent les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, élargissant ainsi leur environnement d'entraînement au-delà de la compétition de jeunes.

World Athletics s'est engagé à soutenir les athlètes réfugiés en leur proposant des compétitions, des entraînements, une préparation aux relations avec les médias et des mesures de protection contre les violences et les abus, avec une attention particulière portée à Dakar 2026 et aux Championnats du monde d'athlétisme de Pékin en 2027. Créé en 2016, son programme en faveur des athlètes réfugiés est passé de l'équipe ayant participé aux Jeux de Rio à une initiative menée toute l'année. Une équipe des moins de 20 ans a été lancée à titre pilote en 2022, puis le dispositif s'est étendu du Kenya à l'Ouganda grâce à une collaboration avec l'Olympic Refuge Foundation, le Comité national olympique ougandais, Uganda Athletics et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

De telles structures peuvent ouvrir un parcours allant de la pratique du sport communautaire à la compétition de haut niveau. Mais une sélection pour un événement international ne garantit pas, à elle seule, le soutien nécessaire à la poursuite d'une carrière sportive. Un encadrement continu, des compétitions régulières, une alimentation suffisante et des mesures de protection resteront essentiels après Dakar.

Les athlètes ont également reçu les conseils de deux personnalités qui connaissent les défis et les possibilités de la compétition internationale. L'une est Eliud Kipchoge, dont la carrière a fait l'un des sportifs les plus connus du Kenya. L'autre est Yiech Pur Biel, chef de mission de l'équipe, dont le parcours l'a conduit d'une jeunesse en tant que réfugié aux Jeux Olympiques.

Kipchoge a évoqué avec le groupe les habitudes nécessaires pour atteindre ses objectifs, en insistant sur la discipline, le respect et l'importance de reconnaître que le sport appartient à tous.

« Les organisateurs ont accompli un travail important en intégrant les réfugiés aux Jeux Olympiques de la Jeunesse », a-t-il déclaré. « C'est une véritable inclusion sur le plan humain. Les réfugiés ont été laissés de côté pendant longtemps. Mais ce sont des personnes, des êtres humains, ils respirent et ont besoin d'une place. Aujourd'hui, ils disposent du meilleur cadre pour participer à des compétitions sportives. »

Son conseil pratique : se fixer des objectifs clairs et travailler pour les atteindre.

« Mon premier conseil à vous tous est d'être disciplinés. Être discipliné, c'est savoir ce que l'on fait, avoir un objectif et travailler pour l'atteindre », a-t-il dit. « Respectez-vous d'abord, puis respectez les autres. Et enfin, n'oubliez pas que ce monde nous appartient à tous. »

Pour Biel, la participation de l'équipe revêt une signification personnelle. Originaire du Soudan du Sud, il a passé une grande partie de sa jeunesse dans le camp de réfugiés de Kakuma avant de disputer le 800 mètres au sein de la première équipe olympique des réfugiés à Rio 2016. Depuis, il est devenu membre du CIO et ambassadeur de bonne volonté du HCR.

Son expérience lui permet d'accompagner de plus jeunes athlètes réfugiés dans leur préparation à la compétition internationale. Il voit Dakar comme une occasion à saisir non seulement pour les six athlètes sélectionnés, mais aussi pour les jeunes réfugiés qui pourraient reconnaître leurs propres ambitions dans cette équipe.

« Depuis, le sport a véritablement changé ma vie », a déclaré Biel à propos de son expérience à Rio. « Le sport m'a ouvert des portes et m'a aussi permis de changer la vie d'autres réfugiés, d'être un modèle pour eux et, je l'espère, de laisser un héritage qui en inspirera d'autres. »

L'équipe olympique des réfugiés a participé pour la première fois aux Jeux de Rio 2016, avec dix athlètes. Elle a ensuite été présente à Tokyo 2020 et à Paris 2024. Dakar étend cette initiative aux compétitions de jeunes, offrant aux jeunes athlètes réfugiés la possibilité de concourir sous la même bannière.

« Ces jeunes ont la possibilité d'être de grands ambassadeurs et de représenter les millions de jeunes réfugiés à travers le monde », a déclaré Biel. « Je crois vraiment que Dakar sera un moment qui changera leur vie, mais aussi celle des réfugiés qui les regarderont partout dans le monde. »

Des responsables sportifs du Kenya et de l'Ouganda ont également salué la sélection de l'équipe, y voyant une occasion d'élargir l'accès au sport et de remettre en cause la tendance à définir les athlètes par leur situation de déplacement.

Barnaba Korir, premier vice-président du Comité national olympique kényan, a déclaré que cette expérience pourrait élargir la perception des athlètes quant aux possibilités qui s'offrent à eux au-delà de leur situation immédiate.

« Je ne peux même pas décrire l'ampleur des étapes qu'ils ont franchies. Ce qu'ils vivent est une expérience qui change la vie », a-t-il déclaré. « Leur esprit va désormais s'ouvrir au monde. Ils ne seront plus confinés à une zone de réfugiés, ils peuvent maintenant participer à des compétitions partout dans le monde, et cela change leur perception de la vie. »

Beatrice Ayikoru, secrétaire générale du Comité olympique ougandais, a estimé que, sur la ligne de départ, les capacités d'un athlète devraient compter davantage que ses origines.

« Quand vous êtes sur la ligne de départ, et je parle ici du point de vue de l'athlétisme, personne ne se soucie de votre origine. Vous êtes un athlète », a-t-elle dit. « Que vous veniez des États-Unis, de l'Ouganda ou que vous soyez un athlète réfugié, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est d'être un athlète. »

Jackson Tuwei, président d'Athletics Kenya, a déclaré que cette sélection devrait ouvrir de nouvelles perspectives aux athlètes réfugiés.

« Nous espérons qu'à l'avenir, nous en aurons davantage, davantage, car de beaux talents ont été repérés », a-t-il déclaré.

Le défi est de faire durer ces possibilités au-delà d'une seule compétition. World Athletics et Athletics Kenya travaillent à créer des occasions pour les réfugiés de participer à des compétitions locales, notamment de cross-country, tout en renforçant les mesures de protection. Le CIO et l'Olympic Refuge Foundation soutiennent également, dans le cadre du programme Refugee Athlete Support, des athlètes réfugiés au Kenya qui espèrent se qualifier pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Pour être admissibles, les athlètes doivent être reconnus comme réfugiés dans leur pays d'accueil, selon les critères du HCR, et pratiquer leur discipline à un niveau d'élite.

Pour Biel, l'importance de Dakar réside dans la possibilité offerte aux jeunes réfugiés de montrer leurs capacités.

« Ces jeunes ont du talent et ont simplement besoin d'une plateforme pour le montrer », a-t-il dit. « C'est le bon moment pour que la toute première équipe olympique des réfugiés bénéficie de cette possibilité, qu'elle puisse montrer son talent et représenter les jeunes réfugiés. »