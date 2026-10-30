Madagascar/Sénégal: Jeux olympiques de la jeunesse - Océane et Bryan porte-drapeaux à Dakar

Madagascar prendra part aux IVes Jeux olympiques de la Jeunesse, qui s'ouvriront samedi à Dakar, au Sénégal, dans sept disciplines sportives.

Une toute première sur le continent africain. Dix-neuf athlètes, dont deux expatriés, représenteront Madagascar aux IVes Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ), réservés aux moins de 18 ans, premier grand événement olympique organisé en Afrique. Les JOJ 2026 s'étaleront du 31 octobre au 13 novembre. La Grande Île sera représentée dans sept disciplines sportives.

La nageuse Océane Rakotonanahary et le judoka Bryan Tokiniaina Minoharintsoa ont été désignés porte-drapeaux du pays lors de la cérémonie d'ouverture qui se déroulera samedi soir au stade Abdoulaye Wade, dans la ville de Diamniadio, à Dakar. Au total, deux mille huit cents jeunes sportifs âgés de 15 à 18 ans, représentant deux cent sept nations, sont attendus à cette compétition.

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L'expatriée de Dubaï, Océane, est la numéro Une au classement national des juniors. Elle avait, au mois de mai, remporté la médaille d'argent du 50 m brasse et celle de bronze du 100 m brasse au 17e Championnat d'Afrique des juniors à Oran, en Algérie. Océane avait raflé quatre médailles d'or et une de bronze au Championnat d'Afrique de la zone 4 à Windhoek, en Namibie, il y a 2 ans. Elle est aussi détentrice de trois records de Madagascar en 50 m et 100 m brasse, ainsi qu'en 200 m quatre nages. Elle est engagée dans trois épreuves : les 50 m brasse, 100 m brasse et 100 m nage libre aux JOJ de Dakar.

Exploit des Ladies Makis

Le judoka du club Esca, Bryan Tokiniaina Minoharintsoa, engagé dans la catégorie des -90 kg, sera le deuxième porte-drapeau malgache. Bryan est champion de Madagascar en titre des cadets et juniors. Il était médaillé d'or par équipe aux Jeux des îles et médaillé d'or du Tournoi international de Maurice cette année.

La natation, comme à chaque Jeux olympiques, est représentée par deux athlètes. Le deuxième nageur est Tendry Tiavina Rakotobe, engagé lui aussi dans trois épreuves, dont les 50 m et 100 m papillon et 50 m brasse. Tendry avait arraché la médaille d'argent au 17e Championnat d'Afrique open en Algérie, en mai. Il avait engrangé trois médailles d'or, deux d'argent et quatre de bronze aux 13es Jeux de la CJSOI aux Seychelles en 2025. La même année, il avait ravi trois médailles d'or et deux d'argent aux 11es Championnats d'Afrique de la zone 4 sur bassin de 25 m à Eswatini. La deuxième expatriée de la délégation est la sprinteuse évoluant à Genève, en Suisse, Anjara Laura Gauslin, qui sera au starting-block de l'épreuve de 200 m.

Trois autres athlètes défendront les couleurs malgaches dans des disciplines individuelles. En haltérophilie, Tsiky Mahay Tia Tendry, récemment sextuple médaillée d'or aux Championnats d'Afrique des jeunes et juniors dans la catégorie des -46 kg, sera en lice. En lutte, Francia Randriatiana, engagée chez les -45 kg, participera également à la compétition. Elle a remporté deux médailles d'or, en lutte olympique et en lutte de sable, lors du tournoi régional d'éducation et de développement organisé à Maurice il y a un peu plus d'une semaine. En tennis de table, Madagascar sera représenté par Gracia Andriatahiana, membre de l'équipe nationale au Championnat d'Afrique de la zone Est et à la Coupe d'Afrique en 2025.

Une toute première : Madagascar aura des représentantes en discipline collective. Douze jeunes Ladies Makis se sont envolées hier pour disputer le tournoi de rugby à VII des JOJ. La première vague de la délégation est déjà partie mercredi après la traditionnelle « tso-drano » au siège du Comité olympique malgache à Ivandry.