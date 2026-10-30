Madagascar: Spectacle - Mada Fiesta réunit quatre stars internationales

Quatre artistes internationaux et onze talents malgaches se produiront à Mahamasina pour la première édition de Mada Fiesta, un événement destiné principalement aux jeunes.

La musique malgache et les sonorités internationales se rencontreront à la tribune Barea Mahamasina. Le 6 novembre, à partir de 14 heures, Mada Fiesta Party One réunira des artistes de différents horizons pour une journée de spectacles qui se prolongera jusqu'au matin, selon les organisateurs.

Quatre artistes internationaux, Bamby, Neiman, Taija et Karaba, partageront la scène avec plusieurs figures de la musique malgache, notamment Wawa, Big MJ, Mad Max, Rimka, Rijade, Agrad, Wada & Youngs, Anatal, Ckycky et Muamar. L'animation musicale sera assurée par les DJ Natoo et Cyemci, tandis que Barhone et Florent Pagny seront aux commandes de la présentation. Une seconde étape est programmée à Nosy Be le 7 novembre.

Première pierre

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Cette première édition cible particulièrement cette génération, avec une programmation qui accorde une place importante au dancehall, un genre apprécié par une partie du public jeune.

« Cette première édition est une première pierre. Notre objectif est d'installer durablement Madagascar sur la carte des grands événements musicaux de l'océan Indien », explique Irina Tsimijaly, responsable de la communication de Mada Fiesta, lors d'une interview. L'équipe souhaite pérenniser le rendez-vous, en associant chaque année des artistes internationaux à des talents locaux afin de proposer des spectacles au public jeune et de contribuer à la visibilité de la musique malgache à l'étranger.

Au-delà de la programmation artistique, les organisateurs ambitionnent également de participer à la professionnalisation du secteur événementiel à Madagascar. Ils entendent notamment renforcer les compétences dans les domaines technique, logistique et de la communication, en s'inspirant des standards internationaux.

Entre ouverture à l'international et valorisation des talents locaux, Mada Fiesta ambitionne de s'inscrire durablement dans le paysage événementiel malgache. Cette première édition entend ainsi poser les bases d'un rendez-vous où les artistes malgaches pourront partager la scène avec des figures internationales et gagner en visibilité, au-delà des frontières.