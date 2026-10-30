Madagascar: Météo - La directrice de l'OMM en visite

30 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

La directrice régionale de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) pour l'Afrique, le Dr Agnes Kijazi, est en visite à Madagascar. Madagascar fait partie des rares pays africains à bénéficier de cette visite, selon les précisions du ministère des Transports et de la Météorologie, qui l'a reçue au siège du ministère à Anosy, hier.

Sa visite vise à évaluer l'utilisation des équipements et infrastructures aux normes internationales financés par l'OMM, à suivre la formation continue des services de la météorologie dans les vingt-quatre régions et à expliquer les « actions anticipatoires » face au changement climatique, afin que les responsables sectoriels, les agriculteurs et la population adaptent leurs décisions.

« 80 % de la population vivent de l'agriculture alors que le phénomène El Niño est en cours. Les données de la direction générale de la Météorologie permettent de concevoir des projets d'adaptation. Les agriculteurs doivent être informés d'une pluviométrie insuffisante, des semences adaptées au déficit d'eau et de la stratégie à suivre en cas de fortes pluies. D'où l'importance de renforcer la coopération avec l'OMM », a indiqué le secrétaire général du ministère, Rija Franco Eddie Rakotoniaina, à l'occasion.

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Dans le cadre de cette coopération avec l'OMM et d'un projet pour l'océan Indien, de nombreux instruments seront installés en mer, sur terre et en altitude. Madagascar attend aussi un radar, dont il est privé depuis 20 ans.

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