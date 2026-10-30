Madagascar: Talents - Creative Minds Madagascar valorise les savoir-faire locaux

Du 4 au 11 décembre, Creative Minds Madagascar mettra à l'honneur les artistes, les artisans et les créateurs malgaches à travers des expositions, des compétitions et une cérémonie de récompenses.

Les talents malgaches seront au cœur de la troisième édition de Creative Minds Madagascar, placée sous le thème « From Madagascar to the World ». L'événement entend valoriser la richesse des savoir-faire locaux et offrir davantage de visibilité aux artistes et aux artisans, tout en ouvrant des perspectives aux créateurs du numérique.

La Creative Week, prévue du 4 au 6 décembre à l'ESTI Antanimena, constituera le premier temps fort. Le programme HI-1-SANA sera consacré aux arts appliqués et aux créations non numériques, avec des expositions, des démonstrations et un concours créatif. Une occasion pour les artistes, les artisans et les designers de présenter leurs réalisations et de faire découvrir leur savoir-faire au public.

La création numérique occupera également une place importante avec 2MORROW, qui proposera deux compétitions : TSY TONGA VOLY, dédiée au développement de jeux vidéo, et STORM, un défi créatif en direct. Des ateliers et des masterclasses compléteront le programme afin de favoriser les échanges et le partage de connaissances.

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Le 11 décembre, le Creative Gala clôturera cette édition avec les Creative Minds Awards. Onze catégories distingueront différentes formes de création, notamment les contenus numériques, les sites web, les applications, l'illustration numérique, la production musicale et les spots publicitaires. Les candidats sélectionnés concourront pour des trophées, des lots et des possibilités d'accompagnement.

À travers cette initiative, cette association à but non lucratif souhaite rapprocher artistes, artisans, professionnels du numérique, entreprises et grand public. Son ambition est de mieux faire connaître les savoir-faire malgaches et de donner aux talents locaux les moyens de rayonner au-delà des frontières.