Madagascar/Sénégal: JOJ de Dakar/Athlétisme - Jauslin Anjara s'aligne sur le 200 mètres

La délégation malgache sera représentée par dix-neuf athlètes dans six disciplines aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), du 31 octobre au 13 novembre à Dakar.

Encore cadette, Jauslin Anjara Laura défendra les couleurs de la Grande Île sur 200 mètres, avec pour principal objectif de progresser au contact de la concurrence internationale. Le choix de la représentante malgache en athlétisme s'est dessiné au fil des circonstances. La première athlète pressentie a finalement intégré l'équipe nationale de rugby à VII pour les JOJ, tandis qu'une deuxième, originaire d'Alaotra-Mangoro, s'est blessée lors des compétitions de sport scolaire.

La Fédération malagasy d'athlétisme s'est alors tournée vers Jauslin Anjara Laura, qui vit en Suisse et évolue au Lausanne-Sports Athlétisme. En août dernier, Jauslin Anjara Laura a participé au championnat de Madagascar toutes catégories. Cette compétition lui a permis de se mesurer aux meilleures athlètes nationales. Sa performance a convaincu les responsables fédéraux de lui donner sa chance à Dakar.

Relève

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Cette sélection lui ouvre ainsi les portes d'une compétition internationale de premier plan.

Pour la présidente de la Fédération malagasy d'athlétisme, Norolalao Andriamahazo, les chances de médaille restent limitées. « Décrocher une médaille en athlétisme aux JOJ de Dakar ne sera pas facile pour la représentante de la Grande Île. Nous avons choisi de l'aligner pour qu'elle acquière de l'expérience et puisse progresser », confie-t-elle.

Au-delà des résultats, les JOJ représentent une étape importante dans le développement des jeunes athlètes malgaches. Pour les 18 représentants engagés en rugby, en athlétisme, en natation, en tennis de table, en lutte et en judo, l'enjeu est de se confronter à des adversaires de haut niveau, de découvrir les exigences du sport international et de gagner en maturité.

Cette expérience doit aussi permettre aux fédérations d'évaluer le potentiel de leurs jeunes talents et de mieux préparer leur avenir. Pour Jauslin Anjara Laura, chaque course sera une occasion d'améliorer ses performances et de mesurer le chemin qu'il lui reste à parcourir.

À Dakar, l'objectif dépasse donc le chronomètre : il s'agit de poser les bases des futures ambitions de l'athlétisme malgache.