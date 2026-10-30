Madagascar: Aéroport Ivato - Une tentative de trafic d'or déjouée

Deux passagers s'apprêtant à embarquer pour Dubaï ont été interceptés à l'aéroport international d'Ivato, mercredi, vers 16 h 50.

Lors du passage des bagages au scanner, des objets circulaires suspects ont été détectés dans leurs vêtements.

La fouille corporelle a permis de découvrir, dissimulés dans une poche, des bijoux en or non poinçonnés et de piètre facture, d'un poids total de 275 grammes. La nature des métaux a été confirmée par l'expertise des services des mines. Les pièces ont été immédiatement saisies et les deux mis en cause sont actuellement entendus dans le cadre d'une enquête.

Cette affaire porte à plus de trois kilos la quantité d'or interceptée par les douanes à Ivato en l'espace de sept jours.

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Pour rappel, une ressortissante étrangère avait déjà été interpellée peu de jours auparavant avec 2,85 kilos d'or cachés corporellement. Le 11 octobre dernier, les autorités avaient également mis la main sur 2,865 kilos de ce minerai précieux à Ivato et à Nosy Be, dont 365 grammes dissimulés dans l'armature d'une valise.

Face à la recrudescence de ces infractions, le président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, a rappelé que les sorties clandestines d'or depuis Madagascar sont estimées à une centaine de tonnes par année.

Aucune indulgence

Un constat qui l'a poussé à ordonner, le 20 octobre, la suspension immédiate des agents soupçonnés d'implication dans ces réseaux.

Aux termes de la législation malgache, l'exportation d'or sans l'aval de l'État et sans passer par le guichet unique est formellement prohibée. Tout chargement appréhendé est immédiatement versé au domaine public national, tandis que les contrevenants s'exposent à de lourdes sanctions pénales.

Le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison, a d'ailleurs affirmé qu'une fermeté absolue serait observée, sans aucune indulgence pour les complices, quels qu'ils soient. Déjà en septembre, huit employés de la plateforme aéroportuaire avaient été placés sous mandat de dépôt à la suite d'une saisie record de cinq kilos et demi d'or. À travers ces interventions, le gouvernement entend durcir les contrôles aux frontières et assainir durablement l'infrastructure pour qu'elle cesse d'être une passoire pour le trafic des ressources minières nationales. Miora Aristodème