Madagascar: Malaza Fenoarivo - Deux bandits armés de couteaux agressent un cycliste

Les malfaiteurs ne choisissent pas leurs victimes. Un nouveau vol à main armée a été signalé dans le secteur de Vahilava, à Malaza Fenoarivo, mardi dernier, vers 20 heures. Un cycliste a été agressé par deux hommes armés de couteaux, qui l'ont maîtrisé et blessé avant de s'emparer de son vélo. Les deux agresseurs ont rapidement été arrêtés. Ils font l'objet d'une enquête pour cette affaire ainsi que pour d'autres méfaits qu'ils auraient commis.

Les faits se sont déroulés alors qu'un jeune homme et son compagnon rentraient chez eux à vélo en empruntant la Route nationale numéro 1. Près du carrefour de Malaza, deux individus les ont interceptés. Les cyclistes ont tenté de leur résister, mais les agresseurs ont sorti des couteaux tranchants. Ils ont alors pris le vélo. Lors de l'affrontement, l'une des victimes a été blessée. Les deux hommes ont néanmoins réussi à sauver leur vie. Peu après, ils ont rencontré des gendarmes d'Ambohijafy en patrouille à Ambaniavaratra Fenoarivo et leur ont relaté l'agression.