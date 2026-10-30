Madagascar: Escroquerie - Un couple visé par huit plaintes

Les forces de l'ordre ont enregistré huit plaintes jusqu'à hier dans des affaires d'escroquerie et de vol présumées impliquant un couple. D'autres plaintes auraient également été déposées auprès de la gendarmerie.

Interpellé à l'issue des recherches menées contre lui, l'homme est actuellement retenu pour enquête au commissariat central de Tsaralalàna. Sa compagne, en revanche, demeure introuvable. Connue dans le milieu journalistique, elle a également dirigé des établissements publics et des ministères. Les recherches se poursuivent pour la retrouver, et un avis de recherche devrait être lancé à son encontre.

Les investigations révèlent un mode opératoire similaire dans les différentes affaires attribuées au couple. Les deux individus sont soupçonnés de cibler les propriétaires de voitures proposées à la location sans chauffeur. Après avoir manifesté leur intention de louer les véhicules, ils disparaîtraient avec ceux-ci, sans laisser de traces. Les voitures seraient ensuite détournées de leur usage initial, utilisées à d'autres fins, mises en gage ou revendues. D'après les informations rapportées, le couple aurait également escroqué des propriétaires de maisons.