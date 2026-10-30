Madagascar: Boeny - La pénurie d'eau perdure

Le secteur 7 du fokontany d'Antanimalandy vient d'être doté d'un nouveau forage, lundi, après une décennie d'absence d'eau. Le projet a été réalisé par la direction régionale de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène (DREAH) Boeny et financé par les propres fonds du ministère de tutelle. Un particulier a cédé son terrain pour permettre l'installation de cette infrastructure au bénéfice des habitants.

« Nous n'avons pas bénéficié d'eau pendant dix ans. Les habitants boivent de l'eau boueuse, d'autres doivent descendre plus loin pour en chercher à 3 h du matin. Mais en période d'hiver, l'eau se tarit. C'est un véritable miracle de voir l'eau couler de nouveau », a déclaré une habitante du secteur.

La majorité des vingt-six fokontany qui composent le district de Mahajanga sont tous privés d'eau depuis des décennies, selon les informations rapportés. La Jirama produit quotidiennement 27 000 m³ d'eau, alors que les besoins sont estimés à 34 000 m³. Pour combler ce déficit de 7 000 m³ et anticiper l'explosion démographique, le projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable (PAAEP) déploie un vaste programme de modernisation.

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La chaleur persiste depuis plusieurs mois, tandis que les températures restent élevées. Les pluies se font rares : il n'a plu qu'une seule fois durant ce mois d'octobre.

Urgence

La chaleur incite les habitants à se doucher plusieurs fois par jour. Cependant, certains foyers ne peuvent plus se permettre de consommer autant d'eau pour leurs besoins quotidiens. « Le prix de l'eau transportée depuis les bornes-fontaines payantes est très cher : 1 000 ariary deux bidons jaunes de 20 litres chacun. Nous consommons seize bidons par jour, soit une depense de 8 000 ariary pour la lessive, la cuisine et les douches. Nous sommes cinq personnes dans la famille », a expliqué une mère de famille.

Dans le cadre des mesures d'urgence, sept forages profonds ont été installés cette année dans les fokontany d'Amborovy, d'Ambondrona, de Manjarisoa, d'Antanimalandy, de Tsaramandroso Ambany, de Tsararano et d'Ambohimadamina. Dans le district de Mahajanga II, notamment à Belobaka et à Boanamaro, quatre nouveaux forages doivent faire l'objet d'une réception provisoire avant la fin du mois de novembre.

Par ailleurs, la réhabilitation des forages alimentés à l'énergie solaire et des installations de traitement de l'eau se poursuit dans les cinq districts. Onze autres forages, réalisés dans le cadre du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable (PAAEP), en partenariat avec le ministère de l'Eau, doivent être inaugurés à la fin de l'année. Enfin, la construction de neuf puits supplémentaires est prévue en 2027.