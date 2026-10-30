Ile Maurice: Un «lance-colis» artisanal découvert dans un champ de canne... destiné à ravitailler les détenus à distance

30 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Face au durcissement des contrôles et à la surveillance accrue des autorités pénitentiaires, les réseaux criminels semblent redoubler d'ingéniosité pour contourner les dispositifs de sécurité. La découverte, mercredi, d'un «lance-colis» artisanal dans un champ de canne, à une certaine distance des murs d'enceinte de la prison de Melrose, illustre les moyens auxquels les trafiquants pourraient avoir recours pour acheminer des produits illicites et du matériel interdit derrière les barreaux. Cet engin serait capable de propulser des projectiles jusqu'à 150 mètres.

Fabriqué à partir de tuyaux en PVC assemblés et reliés à un réservoir sous pression doté d'une valve, ce canon pneumatique de fortune témoigne d'une certaine maîtrise technique. Conçu pour accumuler de l'air comprimé, ce type d'appareil peut propulser des projectiles à grande distance, permettant ainsi de franchir les périmètres de sécurité et les grillages de protection.

Téléphones portables, cartes SIM, stimulants ou encore substances illicites : autant d'objets et de produits susceptibles d'alimenter les trafics à l'intérieur des établissements pénitentiaires. Pour les trafiquants, la distance ne constituerait plus nécessairement un obstacle dès lors qu'ils disposent d'un tel dispositif capable de propulser des colis depuis l'extérieur.

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Cette découverte met également en évidence l'importance de la surveillance exercée par les agents pénitentiaires sur le terrain. Les patrouilles, les fouilles et les contrôles réguliers permettent d'intercepter des équipements interdits et de prévenir leur introduction dans les établissements carcéraux.

Chaque saisie de ce type constitue un obstacle aux tentatives d'approvisionnement illégal des détenus et souligne les défis auxquels les autorités pénitentiaires sont confrontées.

Une enquête a été ouverte au sein de l'administration pénitentiaire afin d'identifier les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué et utilisé cet engin. Les images des caméras de surveillance seront également visionnées afin de faire la lumière sur cette affaire.

Cette découverte rappelle les défis permanents auxquels les autorités pénitentiaires doivent faire face pour empêcher l'introduction d'objets interdits dans les prisons. Alors que les trafiquants développent de nouvelles méthodes pour contourner les dispositifs de sécurité, la vigilance des agents et le renforcement des contrôles demeurent essentiels pour préserver l'ordre et la sécurité au sein des établissements pénitentiaires du pays.

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