Ile Maurice: Santi Jugurnauth, 85 ans, mortellement percutée par une fourgonnette de la CWA

Un accident de la route a coûté la vie à Santi Jugurnauth, âgée de 85 ans, mercredi 28 octobre, à Petit Verger Branch Road, Saint-Pierre. L'octogénaire a été mortellement percutée par une fourgonnette appartenant à la Central Water Authority (CWA), alors que le conducteur effectuait une marche arrière. Ce dernier, âgé de 45 ans, a été arrêté et traduit devant le tribunal de district de Moka sous une accusation provisoire d'homicide involontaire par imprudence. Il a été maintenu en détention policière au poste de Saint-Pierre.

Le drame s'est produit vers 8 heures. Santi Jugurnauth se trouvait sur la chaussée lorsqu'elle a été heurtée par le véhicule de la CWA, conduit par un Operations Officer de cet organisme, également habitant de la région. Après l'impact, il aurait déplacé la victime sur le bas-côté de la route. Alertés, les policiers de Saint-Pierre se sont rendus sur les lieux, où ils ont découvert la victime inerte, allongée sur le ventre au bord de la chaussée.

Une équipe du SAMU, comprenant le Dr Teeluck, a été dépêchée sur place. Le médecin n'a toutefois pu que constater le décès de Santi Jugurnauth. Le corps de l'octogénaire a été transporté à la morgue de l'hôpital Victoria, à Candos, aux fins d'autopsie. L'examen post-mortem, pratiqué le même jour vers 13 heures par le Dr Seewooruttun, a attribué le décès à un choc hémorragique provoqué par une fracture-luxation d'une vertèbre thoracique ayant entraîné une section complète de l'aorte thoracique. Le corps a ensuite été remis aux proches de la victime pour les funérailles.

Entre-temps, le conducteur de la fourgonnette a été soumis à un alcootest, qui s'est révélé négatif. Un prélèvement sanguin a également été effectué afin de détecter une éventuelle présence de stupéfiants.

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Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d'établir les circonstances exactes de cet accident.