Afrique: Boxe - Merven Clair, l'or au bout des gants

Merven Clair n'est plus qu'à trois rounds d'un nouveau grand titre. Le Mauricien disputera samedi à Kinshasa la finale des -71 kg des Championnats d'Afrique élites face au Congolais Joseph Yenge Disasui. Après le bronze décroché aux Jeux du Commonwealth de Glasgow, le Rodriguais s'offre ainsi une nouvelle occasion de monter sur la plus haute marche d'un podium international.

Sa demi-finale n'a laissé que peu de place au suspense. Opposé à Miere Ngalekani Soireze, représentant du Congo-Brazzaville, Clair a fait l'unanimité auprès des juges pour s'imposer 5-0. Une victoire nette qui lui garantit déjà la médaille d'argent et le place désormais à une marche du sacre continental.

La dernière marche s'annonce toutefois autrement plus délicate. Joseph Yenge Disasui évoluera devant son public au gymnase du Stade des Martyrs, dans une compétition où la RD Congo a placé de nombreux représentants dans les finales. L'ambiance promet donc d'être largement acquise au boxeur local.

Clair possède néanmoins l'expérience de ces grands rendez-vous. Son parcours, déjà riche de plusieurs campagnes africaines et internationales, lui offre aujourd'hui une nouvelle chance de ramener l'or à Maurice.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Chloé Gabriel repart avec le bronze

La soirée de mercredi a été moins heureuse pour Chloé Gabriel. La Mauricienne s'est arrêtée en demi-finale des -54 kg face à la Zambienne Catherine Mwape. D'abord annoncée victorieuse, elle a finalement vu le verdict basculer après révision, Mwape étant créditée d'un succès 4-3. Gabriel doit donc se contenter du bronze, sa première médaille aux Championnats d'Afrique élites. Le scénario est d'autant plus frustrant que Mwape l'avait déjà devancée de justesse aux Jeux du Commonwealth de Glasgow.

Maurice quitte néanmoins cette phase du tournoi avec deux médailles assurées. Celle de Chloé est en bronze. Celle de Merven peut encore changer de couleur. Samedi, il lui restera un combat pour la transformer en or.