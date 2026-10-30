Ile Maurice/Sénégal: Les dix mauriciens entrent dans leur bulle olympique

Le décor change. Après les mois d'entraînement, les compétitions de préparation et les derniers rendez-vous à Maurice, les dix représentants mauriciens étaient attendus hier soir (jeudi) à Dakar. Aujourd'hui, à la veille de l'ouverture des Jeux olympiques de la Jeunesse, ils vont désormais découvrir le Village des Jeux, les installations et surtout cet environnement olympique que la plupart expérimenteront pour la première fois.

Dakar 2026 s'ouvrira, en effet, demain et se poursuivra jusqu'au 13 novembre. Quelque 2 700 jeunes athlètes sont attendus au Sénégal pour cette quatrième édition estivale des JOJ, qui marquera une première historique : jamais encore un événement olympique n'avait été organisé sur le continent africain.

Maurice sera représentée dans huit disciplines. Brice Tailly disputera le 110 m haies, Elsa How Hong et Leo Douce seront engagés en badminton, Denzel Namaseevayen et Julian Agathe en boxe, Thomas Harel en cyclisme sur route, Lucas Aimé à l'épée, Hayden Khenmah en judo, Yugveer Bissessur au tir à l'arc et Keira Rajabalee en triathlon.

Les premiers repères à prendre

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L'installation de Team Mauritius a été préparée en amont par le chef de mission Yousouf Bayjoo, arrivé avant le groupe à Diamniadio afin de coordonner les derniers détails avec l'organisation. À leur arrivée, les jeunes Mauriciens auront peu de temps pour souffler. Les créneaux d'entraînement ont déjà été établis sur les différents sites et les réunions techniques ont commencé à rythmer la vie des délégations.

Le badminton est d'ailleurs l'une des premières disciplines concernées. Une première réunion technique était programmée jeudi matin au Youth Olympic Village, avant un deuxième rendez-vous fixé ce vendredi en fin d'après-midi.

Pour le reste de la délégation, les briefings s'échelonneront progressivement avant les premières compétitions.

Un village pour apprendre aussi

Le Youth Olympic Village de Diamniadio deviendra pendant deux semaines le point de ralliement des Mauriciens. Ils y côtoieront quotidiennement de jeunes sportifs venus du monde entier, dans un environnement où les résultats ne constituent qu'une partie de l'expérience.

À 14, 15, 16 ou 17 ans, il faudra aussi apprendre à gérer l'attente, les horaires, la récupération, les déplacements et la pression d'un événement d'une telle ampleur. Le quotidien sera forcément différent de celui d'un championnat régional ou d'un tournoi international classique.

Certains arrivent toutefois avec une expérience déjà appréciable. Elsa How Hong possède plusieurs références sur la scène africaine en badminton. Brice Tailly s'est déjà illustré sur le 110m haies. Thomas Harel poursuit désormais son développement en Espagne, tandis que Julian Agathe et Denzel Namaseevayen ont été confrontés cette année à un plateau international relevé lors de la Futures Cup de boxe en Thaïlande.

Dakar offrira néanmoins un décor et une dimension différents.

Premiers mauriciens en action dimanche

L'attente ne sera pas longue. Selon le programme provisoire, Elsa How Hong et Leo Douce seront les premiers Mauriciens à entrer en compétition, dimanche 1er novembre en simple de badminton. Hayden Khenmah suivra dès lundi en judo dans la catégorie des -81 kg.

La prochaine vague est annoncée le 6 novembre. Yugveer Bissessur participera au ranking round individuel de tir à l'arc, alors que Keira Rajabalee disputera son épreuve de triathlon. Les boxeurs prendront ensuite le relais. Denzel Namaseevayen est programmé le 7 novembre chez les -55 kg, avant Julian Agathe le lendemain dans la catégorie des -60 kg.

Le 8 novembre marquera également l'entrée en scène de Thomas Harel avec la course en ligne. Le cycliste mauricien retrouvera ensuite le contre-la-montre individuel le 10 novembre. Brice Tailly est attendu le 9 novembre sur le 110m haies, tandis que Lucas Aimé complétera le programme mauricien à l'épée le 11.

Ce calendrier reste provisoire et pourra encore évoluer, mais il permet déjà de situer les principaux rendez-vous de Team Mauritius.

Des responsabilités dès le départ

Quatre jeunes auront également un rôle particulier au sein du groupe. Elsa How Hong et Lucas Aimé ont été choisis comme porte-drapeaux, tandis que Keira Rajabalee et Yugveer Bissessur seront respectivement capitaine de l'équipe féminine et de l'équipe masculine.

Les dix Mauriciens ne débarquent pas au Sénégal avec le même vécu ni les mêmes attentes. Certains ont déjà goûté aux podiums continentaux. D'autres commencent seulement à multiplier les expériences à l'étranger.

Mais à partir de demain, ces différences passeront momentanément au second plan. Ils partageront le même village, les mêmes couleurs et cette découverte commune d'un rendez-vous olympique. Puis, dès dimanche, avec l'entrée en lice des deux badistes, la découverte laissera place à la compétition.