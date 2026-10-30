Tunisie: Conservatoire national de musique de Bizerte - Un foyer culturel à l'étroit

À Bizerte, le Conservatoire national de musique bat au rythme des instruments et des voix qui s'élèvent chaque soir dans les couloirs du complexe culturel Cheikh Driss. Institution dynamique et reconnue, il forme des générations de musiciens mais reste freiné par des locaux exigus, loin de l'ampleur que mérite son rayonnement.

Un établissement au cœur de la cité

Le Conservatoire national de musique de Bizerte, placé sous la tutelle du ministère de la Culture, accueille chaque année plusieurs centaines d'élèves encadrés par une vingtaine de professeurs spécialisés. Les cours couvrent un large éventail d'instruments, du piano au violon en passant par la guitare, l'oud, le qanoun ou la flûte, sans oublier le chant et les disciplines théoriques comme le solfège et l'harmonie. Les étudiants, enfants dès l'âge de six ans ou adultes amateurs, trouvent dans ce conservatoire une formation structurée validée par des examens nationaux.

L'établissement poursuit une double ambition : former des musiciens capables de poursuivre vers les instituts supérieurs et nourrir la vie culturelle locale par des concerts, auditions et participations aux festivals, notamment l'Octobre musical de Bizerte. Le rayonnement dépasse les frontières régionales puisque plusieurs anciens élèves ont intégré des ensembles nationaux ou poursuivi des études universitaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des murs trop étroits pour ses ambitions

Malgré son dynamisme, le conservatoire souffre de son enclavement et de ses locaux exigus au sein du complexe Cheikh Driss. Les salles de cours, souvent partagées, peinent à répondre à la demande croissante et limitent la qualité des répétitions. Cette situation freine l'essor d'un établissement qui aspire à un rayonnement national.

À Tunis, le Conservatoire Salah El Mahdi demeure l'institution historique et prestigieuse, offrant une formation complète en musique arabe et occidentale et abritant des orchestres et chorales de renom. À Sousse, la structure mixte entre conservatoire et institut supérieur permet aux élèves de progresser vers des diplômes universitaires. À Sfax, l'Institut Supérieur de Musique se distingue par sa capacité d'accueil et son orientation vers la recherche et la musicologie. Bizerte conserve une vocation de proximité, centrée sur la formation initiale et la valorisation du patrimoine araboandalou.

Un avenir suspendu à l'extension

Le Conservatoire national de musique de Bizerte reste un pilier de la vie culturelle locale. Mais pour que son rayonnement s'affirme pleinement, une extension des locaux et une meilleure intégration dans les réseaux supérieurs apparaissent comme des conditions essentielles.