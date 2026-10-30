Tunisie: Phosphate tunisien - Les États-Unis débloquent 1,5 million de dollars pour attirer jusqu'à 100 millions de dollars d'investissements

Le gouvernement américain accorde une subvention d'environ 1,5 million de dollars au groupe de conseil et d'investissement CrossBoundary afin de soutenir le développement du projet phosphatier Gasaat, porté par la société australienne PhosCo dans le gouvernorat de Kasserine.

Cette initiative, annoncée par l'ambassade des États-Unis à Tunis, vise notamment à faciliter la mobilisation de capitaux privés américains, avec un objectif pouvant atteindre 100 millions de dollars, et à nouer des partenariats commerciaux et techniques autour du phosphate tunisien.

Le programme, qui s'étalera sur deux ans, s'inscrit dans le cadre de l'initiative américaine « Safeguarding U.S. Critical Minerals Supply Chains - Tunisia », consacrée au renforcement des chaînes d'approvisionnement en minerais critiques et au développement des relations commerciales avec la Tunisie.

La subvention a été attribuée à CrossBoundary, chargé de conduire cette démarche auprès des investisseurs et des entreprises américaines. Il ne s'agit donc pas d'un financement direct accordé à PhosCo pour construire ou exploiter une mine. La société bénéficiera, en revanche, de l'accompagnement d'un consortium d'experts réunissant des compétences en ingénierie, en traitement du phosphate et en droit tunisien.

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Selon les annonces de PhosCo, cette opération doit faciliter l'accès à des investissements américains, favoriser la conclusion de partenariats commerciaux et mobiliser une expertise technique complémentaire aux travaux déjà réalisés par l'entreprise et ses partenaires. L'objectif est également de favoriser la mise en place d'accords d'approvisionnement permettant d'intégrer les minerais tunisiens dans les chaînes d'approvisionnement internationales.

L'ambassade américaine souligne, de son côté, que le programme entend soutenir la création d'emplois, contribuer à l'augmentation de la production nationale de phosphate et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les entreprises tunisiennes et américaines.

Un projet aux ressources phosphatières importantes

Situé dans le gouvernorat de Kasserine, dans le bassin phosphatier du Nord-Ouest, le projet Gasaat constitue l'un des principaux actifs de PhosCo en Tunisie. Le permis d'exploration couvre une superficie de 112 km² et abrite des ressources minérales estimées à 166,6 millions de tonnes, avec une teneur moyenne de 20,6 % de pentoxyde de phosphore (P₂O₅), selon les données publiées par la société. Ces estimations reposent sur les résultats des forages effectués sur quatre des neuf zones de prospection identifiées.

PhosCo ambitionne de développer, à terme, un pôle intégré autour du phosphate dans le nord-ouest du pays. Le projet pourrait ainsi contribuer au développement de l'industrie phosphatière tunisienne, à la création d'emplois et à la dynamisation économique de la région.

Pour CrossBoundary, cette mission s'appuiera sur son expérience internationale dans le conseil en investissement et la structuration de partenariats. Le groupe indique avoir conseillé, depuis 2011, des opérations représentant plus de 12 milliards de dollars et être présent dans 41 pays répartis sur six continents.

L'intérêt américain pour Gasaat intervient dans un contexte de compétition internationale autour de l'accès aux matières premières stratégiques et de sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Pour la Tunisie, l'enjeu sera de transformer l'intérêt suscité par ses ressources phosphatières en investissements effectifs, en capacités industrielles et en retombées économiques locales.